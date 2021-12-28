banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Meram’da İstiklal Marşı’nın 100. yılında resim sergisi açıldı

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. Yıl dönümünde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliğiyle resim sergisi açıldı. Milli duyguların tuallere yansıdığı sergide eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

KONYA 28.12.2021, 12:50
Meram’da İstiklal Marşı’nın 100. yılında resim sergisi açıldı

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. Yıl dönümünde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliğiyle resim sergisi açıldı. Milli duyguların tuallere yansıdığı sergide eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesine eş zamanlı olarak Meram’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına resim sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkan Vekili Ahmet Çaycı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Bugur, gaziler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Programın açılışında sahnelenen İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u konu alan tiyatral gösteri, salondakilerden büyük alkış aldı.

“Milli değerlerimizin destansı hikayesidir”

İstiklal Marşı’nın özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli imgelerinden olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, “12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilmişti. Türk Milleti’nin bağımsızlık ve kutsal değerlere olan inancını en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşımız milli değerlerimizin destansı ifadesidir. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılı dolayısıyla ulusal çapta bir resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 75 eser katılırken 45 eser sergilenmeye hak kazandı. 9 eser ise ödül aldı. Programın gerçekleşmesinde emekleri olan Rektörümüz Cem Zorlu hocamıza, Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Ömrümüz yettiğince İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif’i anlamaya, anlatmaya çalışacağız”

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un bu toprakların yetiştirdiği en önemli şahsiyetler arasında olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İstiklal Marşımızın baştan sona her cümlesi bir ders, her mısrası bu günümüze ışık. Mehmet Akif Ersoy. İlim ve irfan geleneğimizin sembolüdür. İstiklal Marşımız, dilimizle söylerken kalbimizle hissettiğimiz, aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın temsilidir. Zamanın imkansızlıklarına rağmen, canı pahasına İstiklal mücadelesi veren bir ecdada sahip olduğumuzu zihinlerimizde taze tutmak gerekiyor. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından 2021 yılı ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edildi. Buna eş zamanlı olarak Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubemizle el ele vererek ulusal çapta bir resim yarışması düzenledik ve Mehmet Akif’in ahirete irtihal edişinin 85. Yıl dönümünde böyle bir etkinlikte buluştuk. Vatanına olan sevgisini eline aldığı bir resim fırçası ile boş tuale resmeden değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ömrümüz yettiğince İstiklal Marşımızı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif’i anlamak, anlatmak için tüm samimiyet ve gayretimizle bu yolda revan olacağız” şeklinde görüş belirtti.

“Bu millete mensup olmaktan gurur duymalıyız”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, manevi yönü yüksek olan bir günü yaşadıklarını belirterek, “İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle resim sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Devletlerin tarihi çok enteresan süreçlere tanık olmuştur. İbn-i Haldun’un ifadesiyle “Devletler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Ama milletler bakidir.” Milletler yeniden dirilir. Kalkar yeni bir devlet kurar ve devam eder. Türk Milleti’nin göçebe ruhundan kaynaklanan bir enerji var. Bu kadar geniş bir coğrafya üzerinde devlet kuran başka bir millet yoktur. Bu millete mensup olmaktan büyük gurur duymalıyız. Bu milletin ana damarında Mehmet Akif Ersoy’un heyecanı, ruhu bitmez. Düzenlediğimiz programda emeği olan başta Meram Belediye Başkanımız olmak üzere dekanımız ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ödül alan kardeşlerimizi ise tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, düzenlenen yarışmayla resimleri sergilemeye hak kazanan eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8