Meram’da ihtiyaç sahiplerinin yüzü bu Ramazanda da gülüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü bu Ramazan ayında da güldürmeye devam ediyor.

İlçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca destek veren Meram Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazanda da sosyal yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Ramazan ayı içerisinde 3 bin 506 aileye 5 milyon 382 bin TL değerinde alışveriş yapabilecekleri sosyal kart tanımlaması yapıldı. Öte yandan Kızılay ile yapılan ortak protokol çerçevesinde sistemde kayıtlı yine 3 bin 506 aileye gıda kolisi yardımı, bin 902 aileye nakdi yardımı yapılırken deprem bölgeleri de unutulmadı. Bu çerçevede Konya Büyükşehir, Meram, Selçuklu ve Karatay Belediyelerinin iş birliğinde deprem bölgesine 23 bin gıda kolisi gönderimi gerçekleştirildi. Yine bayram öncesi depremzedeler için giysi hediyeleri hazırlandı.

“Yardıma ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizin yanındayız”

Meram’ın önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sosyal belediyecilik hizmetleriyle de örnek çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Başkan Mustafa Kavuş, bu Ramazan ayında da bunun yansımalarının en güzel şekilde görüldüğünü ifade ederken “İlçemizde nerede ihtiyaç sahibi bir aile varsa elimizden geldiğince ve imkanlarımız çerçevesinde yanlarında olmaya çalıştık. Dönüşen ve gelişen sistemimizle sosyal belediyeciliğin gereklerini fazlasıyla yerine getiriyoruz. Ailelerimizin, Ramazan ayını en güzel ve rahat şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla sosyal kart yüklemeleri yapıldı, gıda kolileri ve nakdi yardımlarla da destek verildi. Bu mübarek ayda ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yanında üzerimize bir sorumluluğumuz daha var; deprem mağdurları. Eski günlerine kavuşuncaya kadar tüm Türkiye’nin sorumluluğundadır o bölgenin insanı. O bölgedeki hiçbir ilçeyi Meram’dan, orada yaşayan hiçbir insanı Meramlı hemşehrilerimizden ayırmıyoruz. Bu sebeple tüm yaptıklarımızın yanında Ramazan dolayısıyla da gıda kolileri, giyim kartları gibi ekstra çalışma ve yardımlarla da onların yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.