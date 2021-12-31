banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Balıkesir’e şehit ateşi düştü
Balıkesir’e şehit ateşi düştü
İngilizlere 'Fransa' yasağı!
İngilizlere 'Fransa' yasağı!
Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Türkiye Kupası’nı almak”
Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Türkiye Kupası’nı almak”
Benzine 68 kuruş zam geldi
Benzine 68 kuruş zam geldi

Meram’da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri’nden sonra Fahrünnisa Evleri’nde de kura heyecanı yaşandı.

KONYA 31.12.2021, 10:18
Meram’da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri’nden sonra Fahrünnisa Evleri’nde de kura heyecanı yaşandı.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çekiliş Meram Belediyesinin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 1042 konuttan 524’ü için kuralar çekilirken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çekiliş öncesi açıklamalarda bulundu.

“Her geçen gün belediyemize olan güven daha da artıyor”

Meram’da büyük konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Başlattığımız büyük konut hamlesinin birinci ayağı olan Turgutreis Evleri’nin başvuru sayısı 32 bin civarındaydı. Bu sefer neredeyse ikiye katlayarak 60 bine yakın başvuru alındı. Yoğun ilgi, belediyemize olan güveni temsil ediyor. Her geçen gün bu güven artarak büyüyor ve sırtımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor. Bize duyulan güvenin farkındayız ve bu farkındalıkla beraber çalışmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaptığımız çalışma bir dönüşüm projesidir”

Kuraların noter huzurunda çekildiğini kaydeden Başkan Kavuş, “Yaptığımız çalışma bir dönüşüm projesidir. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nin hemen önündeki ve arkasındaki alan, Uluırmak Kooperatifi’nin devamı olan bölgede Fahrünnisa Evleri ismiyle yapılıyor. Bu bölge daha önce, kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmişti. Arsa sahiplerinin evleri artık yaşanmaz hale gelmiş, eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Konut hamlelerini başlattığımız bu bölgede özellikle değil, daha önce kentsel dönüşüm alanı olduğu için çalışma başlattık. Yaklaşık son 4 yıldır içinde bulunduğumuz dönem inşaat sektörü eli ile burada yapılaşmaya girilmesine müsaade etmedi. Biz de kooperatif sistemiyle buradaki dönüşümü başlatmış olduk” dedi.

“Belediye olarak bir araya getiren konumundayız”

Kooperatif sisteminde belediye olarak öncü olduklarını belirten Başkan Kavuş, “Arsa sahipleri ile görüşüyoruz. Olan arsaları da alıyoruz. Anlaşmalarını yaptıktan sonra kooperatif eliyle üye buluyoruz. Özetle arsa sahipleri arsasını veriyor, üyeler de bu işin ödemesini yapıyor. Hep beraber kooperatifi oluşturuyorlar. Belediye olarak da biz bir araya getiren, başı çeken, inşaatın başından sonuna kadar güven ortamının oluşmasını sağlayan bir kurum görevini yürütüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Yoğun ilgiye kayıtsız kalmayacağız”

Başkan Kavuş açıklamasında yeni kooperatiflerin sinyalini vererek, “Meram’da büyük konut hamlesi inşallah devam edecek. Bu tür bir yoğun ilgiye karşı kayıtsız kalmayacağız. Konut açığı da devam ettiği sürece bizim geri adım atmamız mümkün değil. Hemşehrilerimiz kooperatif sistemiyle ev sahibi olmayı tercih ediyor. Biz de bu yöntemi kullanarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya ama her şeyden önemlisi Meram’ın eski dönüşmeyi bekleyen bölgelerini dönüştürmeye devam edeceğiz. Şimdiden kurada adı çıkan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur ve mutlulukla içerisinde oturmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kura sonuçları www.meram.bel.tr ve www.fahrunnisaevleri.com adresli internet sitesinden takip edilebilecek.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8