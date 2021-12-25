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Meram’da Fahrünnisa Evleri’nde başvuru sayısı açıklandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde ön başvurular sona erdi.

KONYA 25.12.2021, 16:16
Meram’da Fahrünnisa Evleri’nde başvuru sayısı açıklandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde ön başvurular sona erdi.

Meram’ın en merkezi konumları arasında yer alan Uluırmak Mahallesi’nde inşa edilecek Fahrünnisa Evleri’ne rekor sayıda başvuru alındı. Toplamda 59 bin 723 kişinin üyelik için ön başvuruda bulunduğu kooperatifte kesin kayıt yaptıracak olan kişilerin belirleneceği kuralar bu hafta içinde çekilecek.

“Hemşehrilerimizin güveni bizim için çok değerli”

Fahrünnisa Evleri’nin, şu ana kadar Konya’da en fazla sayıda ön başvurunun alındığı kooperatif olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram’da büyük konut hamlesini başlatmıştık. Bu kapsamda Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri’nin ardından şimdi de Fahrünnisa Evleri’ni hayata geçiriyoruz. 1042 dairelik Fahrünnisa Evleri’nde 524 daire için üyelik ön başvurularını aldık. 59 bin 723 hemşehrimiz ön başvuruda bulundu. Rekor seviyeye ulaşan başvuru sayıları bir yandan şehrimizdeki konut açığını ortaya koyarken bir yandan da hemşehrilerimizin belediyemize olan güveninin göstergesi oldu. Hemşehrilerimizin gösterdiği bu ilgi ve güven duygusu bizim için çok değerli. Önceliğimiz Meram’da konut sorununun inşaat firmalarımız aracılığıyla çözülmesiydi ancak süreç buna müsaade etmedi. Oluşan yoğun talep doğrultusunda diğer kooperatiflerimizin yanında Fahrünnisa Evleri’ni de hayata geçirdik. Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ne gelen rekor seviyedeki başvuru sayısı bizi yeni projeler için çalışmaya sevk ediyor” dedi.

“Kuralar bu hafta içerisinde noter huzurunda çekilecek”

Fahrünnisa Evleri ile birlikte belediyenin kuruluşuna öncülük ettiği kooperatiflerde son üç yılda toplamda 4 bin 573 konut projesini hayata geçirdiklerini ve bunlardan 537 daire 50 dükkanı teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Kavuş yeni proje hakkında bilgiler verdi. Başkan Kavuş, “1042 dairelik projemiz, 3 ayrı parselde toplamda 59 bin 168 metrekare arsa alanına sahip olacak. Kooperatifimiz, Uluırmak Mahallesi’nde, Karaman Caddesi, Çaybaşı Caddesi ve yeni açılacak olan 25 metrelik Şehit Ünal Sokak’a cephe olacak. 22 bin 430 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak. Ayrıca projede 6 bin 640 metrekare ticari alan da yer alacak. Ön başvuru listelerinin kontrol ve doğrulama sürecinin ardından bu hafta içerisinde kesin kayıt yaptıracakların isimlerinin belli olacağı kura çekilişini noter huzurunda gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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