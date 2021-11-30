banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!

Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları kuruldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirmek amacıyla ilçe geneline akü şarj istasyonları yerleştirildi.

KONYA 30.11.2021, 14:03
Meram’da engelliler için akü şarj istasyonları kuruldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirmek amacıyla ilçe geneline akü şarj istasyonları yerleştirildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ile birlikte Meram’da yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Emin Gövdataşan’ı evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti. Cam kemik rahatsızlığı bulunan Muhammet Emin’in mutluluğu gözlerinden okunurken sevincini Başkan Kavuş ve Başkan Mıhçı ile paylaştı.

Öte yandan Meram Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlara yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yürüme engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilecekleri istasyonlar Meram Belediye Hizmet Binası önü, Meram Devlet Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kapu Cami - Bedesten, Anıt Meydanı, Kayalıpark ve Kızılay Hastanesi gibi ilçenin farklı noktalarına yerleştirilirken, yaşamları daha kolay hale getirilmeye çalışılıyor.

“Engeller uzuvlarda değil onları eksik gören kalplerdedir”

Belediye olarak engelli vatandaşların sorunlarına eğilmeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu anlayış çerçevesinde onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ettiklerini belirtti. Bu düşüncenin aynı zamanda sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğu belirten Başkan Kavuş, “Engeller, uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerde ve düşüncelerdedir. Bu anlayış artık tüm insanlığın kabul ettiği bir gerçektir. Bizler de engelli vatandaşlarımız için fiziki engelleri kaldıracak yatırım ve hizmetleri hayata geçirirken kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak anlayışı iyiden iyiye yerleştirmek için çaba gösteriyoruz. Türkiye bu duyarlılıkla sosyal devlet anlayışının gereği olarak son 19 yılda onlar için büyük ve önemli adımlar attı. Eğitimden evde bakım hizmetlerine, istihdama kadar pek çok soruna neşter vurdu, vurmaya da devam ediyor” dedi.

“Engelli hemşehrilerimizi yolda bırakmayacağız”

Meram Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirmek üzere çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Bu çerçevede engelli vatandaşlarımızın hayatlarına kesintisiz devam etmeleri amacıyla ilçemizin 7 ayrı noktasına ‘Engelli Şarj Ünitesi’ yerleştirdik. Böylelikle engelli akülü araç kullanan hemşehrilerimizin önemli bir ihtiyacını büyük oranda karşılamış, onları yolda bırakmamış olacağız. Biz bu ilçede yaşayan herkesin hizmetkarıyız. Engellilerimizin sorunlarına çözüm bulmak belki de diğer gruplardan çok daha önemli, alacağımız dua belki de çok daha kıymetli olacak. Engelli vatandaşlarımızın, sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Bu kapsamda bugün kendisine akülü engelli araç hediye ettiğimiz Muhammet Emin Gövdetaşan kardeşime de aracının hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Mıhçı’dan Başkan Kavuş’a teşekkür

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise, engellilerin her zaman yanında oldukları için Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a ve diğer belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Engelli araçlar için oluşturulan akü şarj istasyonları yürüme engelli kardeşlerimiz için çok değerli. Özellikle engelli arkadaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde olması bizleri memnun etti. Bu ünitelerde aynı zamanda engellilerimiz bu istasyonlardan telefonlarını da şarj edebiliyor. Belediyelerimizin bizim talep ettiğimiz hiçbir hizmete hayır demedi her zaman yanımızda oldular. Biz engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirecek bu çalışmaları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7