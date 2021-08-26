Meram’da eğitim yılı öncesi okul bahçeleri temizleniyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okulların bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos Salı günü itibariyle başlıyor. İlk olarak okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler verilmeye başlanacakken 6 Eylül itibariyle tüm öğrenciler okullardaki yerlerini alacak. İlçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçelerini periyodik olarak temizleyen Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde çalışmalarına hız verdi. Süpürgeli araçlar ve yaya ekipleriyle toplam 163 okulda temizlik çalışması yapan ekipler, eğitimin başlamasıyla da çalışmalarına devam edecek.

“Salgın sürecinden belki de en çok etkilenen çocuklarımız oldu”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, salgın süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin okullarda ilk kez tam zamanlı başlayacağını belirterek, “Hep birlikte zorlu bir süreçten geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte belki de en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Eğitimlerine uzaktan devam ettiler, arkadaşlarıyla bir araya gelemediler. Salgının etkisini az da olsa yitirmesiyle birlikte devletimizin gerekli tedbirleri alması sonucu okullarımız 5 gün boyunca tam zamanlı olarak açılıyor. İnşallah salgın tamamıyla sona erer ve okullarımız çocuklarımıza eğitim yuvası olmayı sürdürür. Şimdiden yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm çocuklarımız için başarılı dolu bir yıl olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmesi için”

Başkan Kavuş, çocukların daha hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi için çalışmalarına yön verdiklerini belirterek, “Eğitim yuvalarımızın temizliğine önem veriyoruz. Sağlıklı ve temiz okullar için yıl boyunca periyodik olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de öğrencilerimizin temiz okul bahçelerine kavuşmaları için tüm ekiplerimiz seferber oldu. Yine okul bahçelerimizde yer alan çöp kovalarının bakımı ve yenilenmesi noktasında ekiplerimiz kontrollerini gerçekleştiriyor. Eğitime verdiğimiz destek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.