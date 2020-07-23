Meram’da çöp konteynerleri sürekli olarak dezenfekte ediliyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaz günlerinde çöp toplama ve konteynerleri dezenfekte işlemlerini sıklaştırdı. Böylelikle kötü kokunun, kötü görüntünün ve haşere-sinek üremesinin önüne geçtiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Her şey daha temiz, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Meram için” dedi.

Meram Belediyesi, daha sağlıklı, temiz, modern, konforlu ve daha rahat bir Meram hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu amaçla ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini detaylı temizleyerek ilaçlıyor. Böylece konteynerlerin yazın sıcak günlerinde kötü koku yaymasının, haşere ve sineklerin üreme merkezi olmasının önüne geçen ekipler, çevre kirliliğinin de önüne geçiyor. Belediye olarak en temel görevlerinden birinin temizlik olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, daha temiz, daha sağlıklı ve daha konforlu bir Meram için haftanın 7 günü ve günün 24 saati aralıksız çalıştıklarını belirtti. Sıcak yaz günlerinde çöp toplama sıklığının artırılmasının ve konteynerlerin detaylı temizliğinin çok daha fazla önem arz ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıcaklar, çöplerin toplanması kadar konteynerlerin temizliğinin artırılmasını da zorunlu kılıyor. Biz bu amaçla ilçe genelinde bulunan tüm konteynerleri belirli periyodik aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Böylece kötü kokuların ve buraların haşere ve sineklerin yuvası olmasının önünü almış oluyoruz. Bu noktada bize gelen ihbarlara da ivedilikle dönüş yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan bu sıcak yaz günlerinde isteğimiz de bu noktada hassas davranmaları ve çöplerini konteynerlerin yanına değil içine bırakmaları. Temizlik, ayrıntılı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız sadece konteynerlerden ibaret değil elbet. Pazar yerlerinden parklara ve hatta parkların kameriyelerinden banklarına kadar pek çok yerde titiz çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.