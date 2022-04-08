Meram’da çocuklar “iftariyelik” etkinliğiyle Ramazanı dolu dolu geçiriyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği “iftariyelik etkinliği” ile çocuklar Ramazan ayını dolu dolu geçiriyor.

Ramazan ayının en güzel şekilde yaşanması ve yaşatılması için önemli bir etkinliğe imza atan Meram Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘iftariyelik etkinliğiyle’ bu yıl da çocuklara özüne yaraşır bir Ramazan ayı yaşatıyor. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda gerçekleşen iftariyelik etkinliğinde belirtilen görevleri yerine getiren çocuklar, bir taraftan hediye heyecanı yaşarken diğer taraftan da Ramazan ayının geleneklerini öğrenme fırsatı yakalıyor.

“İftariyelik etkinliğinde günler geçtikçe heyecan artıyor”

Etkinlikler, Meram’da öğrenim gören veya Meram’da ikamet eden çocukların internet adresinden kayıt yaptırmalarıyla başladı. Çocuklar, bu organizasyonla birlikte dijital ortamda yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirerek hem eğleniyor hem de Ramazan’ı eşsiz iklimine uygun olarak yaşamayı öğreniyor. İlçe genelinde ikamet eden ya da okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde eğitim gören 18 bin 65 çocuğun katıldığı iftariyelik etkinliği çerçevesinde dijital ortamda kendilerine verilen görevleri birer birer yerine getiren çocukların heyecanı Ramazan Bayramı yaklaştıkça daha da artıyor. Çünkü iftariyelik görevlerini yerine getiren çocuklar arasında Ramazan Bayramı’nın ilk günü çekiliş gerçekleştirilecek ve kazananlara birbirinden güzel hediyeler verilecek.