Meram’da atıklar, organomineral gübre ve 15 bin konut için elektriğe dönüşecek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Boruktolu Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen ‘Biyogaz ve Gübre Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Boruktolu Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen ‘Biyogaz ve Gübre Tesisi’ni ziyaret etti. Başkan Kavuş, ziyaretinde Tesisin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerek özellikleri, gerekse işlevselliği noktasında tesise hayran kaldığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, böylesine önemli bir projenin Meram’da olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Evsel, bitkisel ve hayvansal atıkların bu tesis sayesinde gübre ve elektrik enerjisine dönüşeceğini ifade eden Başkan Kavuş, “Bu tesisin en güzel tarafı; tesise giren atıkların tamamının ekonomiye kazandırılıyor olması. Tesis sayesinde yaklaşık 15 bin hanenin günlük elektriği karşılanacak. Yıllık yaklaşık 75 bin ton civarında organomineral gübre üretilecek. Verim değeri yüksek olan organomineral gübre, tarımın başkenti Konya için çok değerli bir fırsat. Çiftçimiz bu gübreyi hem daha uygun fiyata alabiliyor hem verimde ortalama yüzde 15 artış sağlıyor hem de yıllarca bilinçsizce kimyasal gübre kullanılması nedeniyle yapısı bozulmuş olan toprağını ıslah ediyor. Son derece teknolojik donanımla inşa edilen tesis, ayrıca yüzden fazla kişi çalıştırarak istihdama katkı sunuyor. Yani bu tesisle herkes kazanıyor. İnsanımız kazanıyor, çiftçimiz kazanıyor, ilçemiz, doğa, iklim ve yatırımı yapan firma kazanıyor. Tüm bu sebeplerle buraya emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize ve Meramımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Böylesi önemli bir tesisin Meram’da olması gurur verici”

Ülkede, şehirde ve ilçede böyle bir tesisin olması herkes için gurur verici olduğunu belirten Kavuş, “Önemli ölçüde sermaye ve yatırım gerektiren, büyük faydaları olan bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pek çok açıdan kazanımı olan bu tesis Nisan, Mayıs ayları gibi yüzde yüz kapasiteye ulaşacak. Bünyesinde hep artıları barındıran, özellikleriyle dünyada tek entegre tesis olma özelliği taşıyan bu projenin Meram’da yükseliyor olması ile ne kadar gurur duysak azdır. Tesis aynı zamanda Türk sanayisinin ve Türk mühendislerinin de bir başarısı. Yazılımı ve üretimi ile yüzde yüz yerli ve milli teknolojilerin kullanıldığı bu proje, bundan sonraki aşamasında teknolojisini de yurt dışına satacak” diye konuştu.