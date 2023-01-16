Meram’da 2022 yılında 3 bin 380 çiftin nikahı kıyıldı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde 2022 yılında 3 bin 380 çiftin nikahı kıyıldı.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren başlanılan ‘Canlı Belediye Sistemi’ sayesinde tescil işlemlerinin 3 iş günü içerisinde yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “2022 yılında evlenmek için 3 bin 628 çift başvuruda bulundu. Bunlardan 3 bin 380 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Nikahlarını diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 18 çiftimize ise evlenme izin belgesi düzenlenerek kendilerine teslim edilmiştir” diye konuştu.

“Aileyi korumak bugünün en önemli davalarından biri haline geldi”

Yeni yuvalarını kuran tüm çiftlere mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür ve evlilik hayatı temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, evliliği özendirmek ve aile kurumunu koruyup yüceltmek adına fırsat oluşturmaya çalışarak yeni çiftleri mutlu günlerinde elinden geldiğince yalnız bırakmamaya çalıştığını ifade ederek, “Aile kurmak adına adım atan tüm çiftlerimizin yanında olmaya, mutluluklarına ortak olmaya gayret gösteriyorum. Aile kurumu, bugün gelinen noktada her zamankinden çok daha fazla önem arz ediyor. Aileye destek vermek, evlilik kurumunu özendirmek, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak bugün en önemli davalarımızdan biri haline geldi. Geleceğimizi sağlam temeller üzerinde yükseltmek istiyorsak bu davada başarılı olma mecburiyetimiz var. Bunun yanında yeni yuvalarını kuran çiftlerimizin mutlu günlerine şahit olmaktan, ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaktan da büyük keyif alıyoruz. İşte tüm bu nedenlerle elimizden geldiğince hemşehrilerimizin nikahlarına katılıyor, yeni çiftlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyetimiz aynı şekilde devam edecek inşallah. Yeter ki gençlerimiz aile kurmaya niyet etsinler. Bizler yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.