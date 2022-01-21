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Meram’a kazandırılan 6 yeni ve yenilenen 5 emekli lokali hizmet vermeye başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 6 yeni ve baştan sona yenilediği 5 emekli lokali düzenlenen törenle hizmetlerine başladı.

KONYA 21.01.2022, 16:28
Meram’a kazandırılan 6 yeni ve yenilenen 5 emekli lokali hizmet vermeye başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 6 yeni ve baştan sona yenilediği 5 emekli lokali düzenlenen törenle hizmetlerine başladı.

Meram Belediyesinin ilçe genelinde kazandırdığı 6 yeni ve baştan sona yenilediği 5 Emekli Lokali düzenlenen törenle hizmete başladı. Alpaslan Emekli Lokali’nde gerçekleştirilen törene Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Alpaslan Mahalle Muhtarı Feti Güleç yaptığı konuşmada mahallelerine kazandırılan emekliler lokali ve diğer hizmetleri için Meram Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Başkan Kavuş ve ekibinin mahallelerinin her sorununda ve her beklentisinde yanlarında olduğunu ifade eden Güleç, gösterilen bu hassasiyetlerden dolayı mahalle halkının memnuniyetini dile getirdi.

“Meram, Konya modeli belediyeciliğe önemli katkı sunuyor”

Büyük bir davanın büyük bir hizmet hareketinin mensubu olmaktan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getiren AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine işaret ederek, “Ama bu ülkenin şansı Ak Parti hizmetini, Ak Parti belediyeciliğini görmüş ve bunun rahatlığını yaşamış olmasıdır. Başkanımız Mustafa Kavuş’un, seçim döneminden bu yana kullandığı bir slogan vardı; ‘Tevazu, samimiyet ve gayret’ diye. İşte bu sloganlarla Konya Belediyeciliği modeli tüm ülkeye hatta dünyanın pek çok yerine örnek oldu. Şimdi buna Meram modelini de ekliyoruz. Hizmet yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Meram Belediyesi, çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına her kesim için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Açılışını yaptığımız tesislerde bunun en güzel örnekleri. Açılan lokallerimizin Meram’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Her kesime samimiyetle dokunan hizmetler üretiyoruz”

Emekli lokallerinin nezih ortamlarıyla büyüklerimizin vazgeçilmez mekanları haline geldiğine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu nedenle ilçe geneline altı yeni lokal kazandırdıklarını ve beş lokali de yenileyerek hizmete sunduklarını belirtti. Bu lokallerin, büyüklerin sosyal hayatlarına önemli katkı sunduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Bu lokaller fonksiyonları itibariyle büyüklerimizin hayatın içinde olmalarına ve deneyimlerini bizlerle ve birbirleriyle paylaşmalarına, hemşehrilik ve komşuluk bağlarının güçlenmesini sağlıyor, hayatlarının en verimli çağını yaşayan büyüklerimizin buralarda fikir alışverişinde bulunmasının ve zamanlarını en güzel şekilde geçirebilmelerinin önünü açıyor. Buralar, sadece eski dostların buluştuğu ve anıların paylaşıldığı yerler değil, yeni dostlukların kurulduğu ve yeni anıların yaşandığı yerler olarak sosyal hayatta önemli bir açığı kapatıyor. İşte bu sebeplerle, temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra sağlıktan spora, sanattan kültüre kadar pek çok alanda, gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere toplumun her kesimine dokunan hizmetler üreten Meram Belediyesi olarak toplumumuzun en değerli kesimlerinden biri olan büyüklerimizin mutluluğu için bu lokalleri hayata geçirdik” diye konuştu.

“İlçe genelinde emekli lokali sayımız 14’ü buldu”

Bu çerçevede hali hazırda bulunan Çomaklı, Çarıklar ve Loras Emekliler Lokallerine, Kovanağzı, Uluırmak, Alparslan, Konevi, Lalebahçe ve Karahüyük Emekli Lokallerini kazandırdıklarını ve Ertuğrulgazi, Melikşah, Gödene, Havzan, Osmangazi Emekli Lokallerini de yenileyerek hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Hayatlarını bu millete artı değer üretmek için sarf eden, ailesini muhtaç etmemek için çalışan, üreten büyüklerimizin, emekli olduktan sonra günlerini dolu dolu geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebileceği, sıcak sohbetler edebileceği, çayını yudumlayıp gazetesini, kitabını okuyabileceği bu mekanlarımız, onlara, ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yapılanlarla birlikte ilçe genelindeki emekli lokali sayımız 14’ü buldu. Bizler de her fırsatta büyüklerimizin hayır duasını almak, zengin tecrübelerinden yararlanmak ve onların beklentilerini dinleyebilmek için lokallerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Bize de en az onlar kadar fayda sağlıyor. Bu vesile ile tüm büyüklerimize sağlık ve afiyet diliyor, hepsini mahallerimizdeki lokallerimizden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

“Alpaslan Mahallemiz ile birlikte 4 mahallemiz doğalgaza kavuşması adına önemli bir adım attık”

Emekliler lokalinin yanı sıra Alpaslan Mahallesi’nin en önemli sorunu olan doğalgaz meselesinin çözümü için de kritik sorumluluklar alarak önemli bir adım attıklarını da belirten Başkan Kavuş, “Alpaslan, Uzunharmanlar, Aydoğdu ve Aymanas mahallelerimiz için belediye olarak doğalgaz dağıtım firmasına taahhüt verdik. İmarı bitsin bitmesin, 18’i tamamlansın ya da tamamlanmasın hatta tamamlanmış olsa da eski yapılar dursa dahi siz yatırımızını yapın. ‘Eğer bir değişiklik olur da altyapı değişmesi gerekirse bunun maliyetini belediye olarak biz karşılayacağız’ dedik. Onlar da bu dört mahallemizi 2022 yılı yatırım planlamasına dahil ettiler. Doğalgazı en çok isteyen mahallerimizin başında da Alparslan geliyor. Eğer bir sokakta çoğunluk isterse ENERYA o sokağa girecek, yatırımını yapacak. Böylelikle sizler doğalgazın rahatlığını yaşarken şehir bir nebze daha hava kirliliğinden kurtulacak. Allah bu mahalle sakinlerinin doğalgazı sağlıcakla kullanmalarını nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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