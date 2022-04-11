Meram zabıtası Ramazan denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Ramazan dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen, ekmeklerde ve Ramazan pidelerinde ise gramaj denetimi gerçekleştiriyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yıl boyunca rutin olarak devam eden kontrollerini Ramazan ayı ile birlikte iyiden iyiye sıklaştırdı. Ramazan’da özellikle gıda ürünleri satan işletmelerde oldukça titiz ve hassas denetimler sürdüren ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmasına imkan sağlıyor. Fırınlarda hijyen, ekmeklerde ve Ramazan pidelerinde gramaj denetimleri yapan zabıta müdürlüğü ekipleri kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguluyor.

“Vatandaşların sağlığı için titiz ve hassas bir çalışma yürütülüyor”

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada yıl boyunca rutin ve düzenli olarak yapılan denetimlerin Ramazan ayı dolayısıyla daha da sıklaştırıldığı ifade edilerek, “Ramazan ayı dolayısıyla fırın, pastane, tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yapılan ani denetimlerimiz daha da önem kazanıyor. Bu işyerlerinde fiyat tarifesinden gramaj kontrolüne kadar her noktada hassas bir çalışma yürütülüyor. Denetimlerde ayrıca işyerlerinin hijyen kurallarına uygun bir ortamda üretim ve satış yapıp yapmadığı da kontrol ediliyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, yapılan denetimlerde kanunlara aykırı hareket edenlere ve genel hijyen kuralları açısından eksikleri olan firmalara Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde idari para cezası kesildiği de ifade edildi. Son olarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek vatandaşların şikayetlerini, Meram Belediyesinin 320 10 00 no’lu telefonlarından iletebilecekleri ifade edildi.