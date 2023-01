Meram Yaka Sosyal Tesisi hızla yükseliyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hızla yükselen Yaka Sosyal Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaka Sosyal Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kavuş, temel atılmasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmemesine rağmen gelinen noktanın sevindirici olduğunu ifade etti.

“Takvimde bir şaşma olmasın diye sık sık kontroldeyiz”

Konevi Kültür Merkezi’nin bundan altı yıl önce yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle büyük hasar gördüğünü hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, tesisin yeniden hayata geçirilmesi için gereken zorlu hukuki sürecin tamamlanarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşaat sürecine geçildiğini ifade ederek, “Bünyesinde yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, hamam, hem erkekler hem bayanlar için spor alanları, marketi, işyerleri, gençlik ve etüt merkezi ile emekliler lokali bulunan Yaka Sosyal Tesisimizin temelini bundan iki ay önce atmıştık. Havaların da müsaade etmesiyle inşaatımız hızla yükseliyor ve şu an itibariyle inşaat yüzde yirminin üzerine çıktı. İnşatın bir an önce tamamlanarak vatandaşlarımızın buradan yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu hedefi tutturabilmek ve iş takviminden şaşmamak adına ara ara kontrollerini ve denetimlerini ekiplerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Şu an gelinen nokta hepimiz için sevindirici. Bir aksilik yaşanmaması durumunda 2023’ün sonuna kalmadan bu tesisi hizmete açmış olacağız. Allah kazasız belasız tamamlamayı ve hizmete açmayı nasip etsin” diye konuştu.