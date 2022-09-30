Meram, “Konya Günleri”nde ilgi odağı oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da düzenlenen “Konya Günleri” etkinliğinde Meram ve Meram İlçe Belediyesi de yerini aldı. Meram’ın doğal güzelliklerinin, kültürel ve tarihi zenginliklerinin anlatıldığı stant, İstanbullular ve İstanbul’da yaşayan Konyalılardan ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da düzenlenen “Konya Günleri”, İstanbul Atatürk Havalimanı Fuar Alanında başladı. Dört gün sürecek etkinlikte Konya’nın meşhur lezzetlerinin yanı sıra, ilçe belediyeleri de stant açarak ilçelerini tanıttı. Fuarın en çok ilgi gören stantlarından biri de Meram Belediyesinin standı oldu. İstanbul’da yaşayan başta Konyalılar olmak üzere pek çok vatandaş Meram standına yoğun ilgi gösterdi. Stantta vatandaşlara sinevizyon gösterileri ve tanıdım broşürleriyle Meram tanıtılırken diğer taraftan da ilçeye has lezzetler ikram ediliyor.

“Meram’ın tanıtımına ve turizmine katkı sunacak her faaliyette varız, olmaya da devam edeceğiz”

Meram’ı tanıtacak ve turizmine katkı sunacak her fırsatı en iyi şekilde değerlendirme çabasında olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Meram, eşsiz güzellikte bir doğaya, kültürel ve tarihi bir zenginliğe sahip. Bunu biz biliyoruz, ama herkes bilsin istiyoruz. Çünkü bu gerçek ancak tanıtıldığı zaman bir anlam ifade ediyor. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde İstanbul’da gerçekleşen Konya Günleri de, ilçemizin tanıtımı ve turizmi için önemli fırsatlardan biri oldu. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizle ve şehrimizi, ilçemizi tanımak isteyen vatandaşlarımızla buluşmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Konya yemekleri ikram ediliyor, bizler de belediye olarak kendimizi anlatma fırsatı yakalıyoruz. Bu organizasyon Konya’yı özleyen hemşehrilerimizle buluşmak adına bizlere bir fırsat veriyor. Hemşehrilerimiz ve İstanbullular Konya kültürüne ait ne varsa burada tanımış oluyorlar. Pazar gününe kadar devam edecek bu güzel ortam için tüm İstanbulluları ve İstanbul’da yaşayan Konyalıları Konya Günleri’ne davet ediyor, bu fırsatı bizlere sunan Konya Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.