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Meram ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’ için pilot bölge olarak seçildi

Konya’nın merkez Meram ilçesi, kimlikli ve özgün şehirler hedefiyle hayata geçirilen ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi’ için pilot bölge seçildi.

KONYA 29.12.2020, 13:04
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Meram ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’ için pilot bölge olarak seçildi

Konya’nın merkez Meram ilçesi, kimlikli ve özgün şehirler hedefiyle hayata geçirilen ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi’ için pilot bölge seçildi.

Meram ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’ için pilot bölge olarak seçildi. Dijital ortamda online olarak gerçekleştirilen çalışma toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve bakanlık bürokratları ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve rehberi hazırlayan akademisyenler katıldı.

“Geleceğin kimlikli şehirlerini planlıyoruz”

Toplantı öncesi, Kentsel Tasarım Rehberleri ve bunun ilk aşaması olan Kent Atlası hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, geçmişten gelen tasarımı ele alırken sadece bugünü değil, kültürel ve sosyal kimliği de dikkate alarak geleceğin kimlikli kentsel yapılarını ve şehirlerini planlama hedefinde olduklarını belirtti. Çalışma çervçevesinde ülkemizde kentlerin mimari doku ve mekansal özellikleriyle kent kimliklerinin tespit edilmesinin yanında mekansal zenginliklerin de korunarak tasarım standartları belirleneceğini ifade eden Kayapınar, “Oluşturulan uygulama projesi ile Meram’ın kentsel tasarım strateji belgesi taslakları oluşturuldu. Bu proje ve taslaklarla Meram’ın gelişmesi yönlendirilecek” diye konuştu.

“Bakan murat kurum ve ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz”

Konuşmasına kendisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçmişi olduğunu hatırlatarak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Eski ve yeni çalışma arkadaşlarımla birlikte Meram için çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. Böylesi önemli bir proje için Meram’ın pilot bölge olarak seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, “Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’ ile adeta Meram’ın röntgeni, emarı çekilmiş. Bizim Meram için yaptığımız stratejik planlamaların bugün Kentsel Tasarım Rehberi ve onun ilk aşaması olan Meram Kent Atlası ile destekleniyor olması bizim için mutluluk ve kıvanç kaynağıdır. Çalışmada, yerleşim alanlarının yanı sıra koruma altındaki bölgeler, kırsal alanların yerleşim dokuları ve tarım alanları ile ilgili yapılacak temel araştırma ve inceleme verileri, bizler için en önemli yol haritası olacak. İlk olarak Meram Kent Atlası oluşturuldu ve sonrasında ise Kentsel Tasarım Strateji Belgesi. Bunların sonucunda önümüzdeki aylarda Meram Kentsel Tasarım Rehberi ortaya çıkmış olacak. Bu rehber Türkiye’de ilk kez hazırlanmış olup aynı zamanda bir model de olacaktır. Şehircilik adına böylesi önemli çalışmada Meram’ı pilot bölge seçerek projeye buradan başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve değerli bürokratlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Geleceğin Meram’ına uzmanlarla birlikte imza atacak olmanın gururunu yaşıyoruz”

“Proje ile Meram’a ilişkin sorunlar tespit edilip ortaya konulan çözüm önerileriyle Meram’ı Meram yapan tüm değerler korunacak, gelişim ve değişim dengelenecek, çok merkezli kent yapısıyla konforlu bir yaşamın kapısı açılacak, ulaşımın rahatlığından yeşilin korunmasına kadar pek çok yönden atılımlar gerçekleştirilecek” şeklinde konuşan Başkan Kavuş, “Çalışmanın temel amacı olan kimlikli ve özgün bir kent hedefinde Meram’ın geleceğine sizin gibi değerli ve konusunun uzmanı isimlerle birlikte yürüyecek ve geleceğin Meram’ına birlikte imza atacak olmanın gururunu da yaşıyoruz. İnşallah güzel günler çok yakın. Hayat normale döndüğünde bu projeye emeği geçen herkesi Meramımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Kentsel Tasarım Rehberi çalışması ve onun ilk etabı olan Meram Kent Atlasının ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını, projenin pilot ilçe olan Meram’da yakaladığı başarının ardından tüm Türkiye’de başarılı sonuçlar almasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Gelinen nokta hepimizi son derece mutlu ediyor”

Daha sonra söz alan Meram Kaymakamı Resul Çelik ise Meram’ın ‘Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projeleri’nde geldiği noktadan son derece memnun olduğunu belirterek, “Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte insanlarımızın sağlıklı, modern, konforlu bir hayat yaşayabilmeleri adına elbirliği ve gönül birliği içinde çalışıyoruz. Tüm bu hedefleri yakaladığımız ve tüm sorunları geride bıraktığımız günler yakındır inşallah. Bu birlikteliğin tüm Türkiye’ye örnek olarak kentsel sorunların aşıldığı, tüm şehirlerde sağlıklı çevrelerin oluşturulduğu günleri de göreceğiz. Projenin hem Meramımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu önemli çalışmaya Meram’dan başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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