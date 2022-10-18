Meram Gödene Evleri’nde kura heyecanı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin başlattığı ‘Büyük Konut Hamlesi’nin 9. halkası olan Meram Gödene Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde kura heyecanı yaşandı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Meram Gödene Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde kuralar çekildi. Kura sonucunda Gödene Evleri’nden ev sahibi olmaya hak kazanan 176 isim ve yedekler belirlendi.

“Bir yandan temel atarken diğer yandan biten dairelerin teslimini gerçekleştirdik”

Meram tarihinin en geniş, en büyük ve en uzun soluklu dönüşüm hareketi olan Büyük Konut Hamlesinin, büyük emek ve gayretlerle 4. yılını doldurduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kura çekimleri öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu süre zarfında kentsel dönüşümde baş döndürücü bir süreci hep birlikte yaşadık. Bir taraftan bir kooperatifin temelini attık, diğer taraftan yeni kooperatifin ön başvurularını aldık. Bir yandan yeni bir kooperatifin hazırlıklarını yaparken, diğer yandan biten yerlerin teslimini gerçekleştirdik. Bu süreçte inşasına başlanılan 7.252 konut, oluşturulan yaklaşık 550 bin metrekare sosyal ve yeşil alan ve teslim edilen 806 daire sayısı, bu sürece neden Büyük Konut Hamlesi adını verdiğimizi de net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sayıların yakalanmasında en büyük pay, tüm Meram’ındır. Bunu hep birlikte başardık. Önceki yıllarda, Aymanas, Aksinne, Uluırmak, Turgut Reis, Fahrünnisa evleriyle belediyemiz öncülüğünde başlayan büyük dönüşüm 2022 yılında da Piri Reis, Oruç Reis Evleri ve Bizim Meram Köyü Dağ Evleriyle devam etti. 2022 yılında da perdeyi Meram Gödene Evleri Konut Yapı Kooperatifi ile kapatıyoruz” diye konuştu.

“Kuralar, şehrimize, meramımıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun”

Gödene Evleri’nin başvuru şartlarında kısıtlamalar getirilmesine rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ve 2 bin 108 kişinin ön başvuruda bulunduğunu belirten Başkan Kavuş, “Bir seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz bu hamlenin 9. Ayağı olan Gödene Konut Yapı Kooperatifi’nin kura çekimleri çıkan, çıkmayan herkes için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burada 176 daire için üyelikler belirleniyor. Diğer daireler ise arsa sahipleri için ayrıldı. Meram’a ve Meramlılara özel olarak hayata geçen Gödene Evleri’nde de, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sadece dört duvardan ibaret evler üretilmeyecek, huzurla yaşanılacak yuvalar, sosyal alanlarıyla bölgede yeni bir yaşam alanı doğacak. Biz, Meram Belediyesi olarak sadece kentsel dönüşüm çalışmalarında değil her alanda, şartlar izin verdiği müddetçe, Meram’a yeni yatırımlar kazandırmaya, Meramlı’nın hayatına dokunmaya, Meram’ın değişimine ve dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Meram Gödene Evleri Konut Yapı Kooperatifi ilçemize, şehrimize ve sahiplerine hayırlı olsun” şeklinde görüş belirtti.

Başkan Kavuş’un yaptığı açıklamanın ardından kura çekimine geçildi.