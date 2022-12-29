Meram Gençlik Meclisi’nden öğrencilere çorba ikramı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikram etti.

Meram Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu. Gençlere Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti. Bu tür etkinliklerle üniversite gençliğiyle de bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Kavuş, gençlik meclisiyle birlikte bu etkinlikleri sıklıkla yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kavuş, üniversitenin özel eğitim bölümü öğrencilerinin hazırladığı Özel Eğitim Materyalleri sergisini de gezdi.

“Çorba bahane, sohbet şahane”

Meram’da yaşayan, eğitim gören çocuklara ve gençlere yönelik pek çok proje yürüttüklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi iç ısıtan, onların yüzünde tebessüm oluşturan ve sohbet etme imkanı buldukları etkinliklerle gençlerin yanlarında olduklarını göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Özellikle diğer şehirlerden gelen üniversite öğrencilerine, aile sıcaklığını hissettiren ve daha da yaklaştıran bunun gibi etkinlikleri önemsediklerini kaydeden Başkan Kavuş, “İster Meramlı olsun ister dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun tüm öğrencilerimiz şunu hiç unutmasınlar ki; Meram olarak biz büyük bir aileyiz. Meram, ailesinden uzak okuyan her öğrencimizin ikinci memleketi ve ikinci bir yuvasıdır. Biz onlara bu aile ortamını hissettirmek adına dönem dönem etkinlikler gerçekleştiriyor, programlar düzenliyoruz. Gençlerimizle olan samimiyetimizi pekiştirmek ve onları birbirleriyle kaynaştırmanın yanında Meram’ın maddi, manevi güzelliklerini hissettirmenin, mutluluklarını paylaşmanın hatta dertleriyle hemhal olmanın bizim en önemli vazifelerimizden biri olduğu düşüncesindeyiz. İşte bu düşünce ile gençlerimizin final sınavlarına hazırlandığı bu dönemde yine onlarla birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çorba bahane gençlerle sohbet şahaneydi. Genç arkadaşlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Kavuş, gençlerle sohbetin ardından üniversitenin özel eğitim bölümü öğrencilerinin hazırladığı Özel Eğitim Materyalleri sergisinde stantları da tek tek gezdi.