Meram E-Spor Merkezi depremzede çocukları ağırladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, deprem sonrasında depremzede çocuklara moral vermek ve yüzlerini güldürebilmek için Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nde çocukları misafir etti.

Afetzede çocukları yaşadıklarını unutturmak, moral vermek ve yüzlerini güldürebilmek amacıyla daha önce 80 Binde Devr-i Alem Parkı ile Dutlu Millet Bahçesi Doğa Okulunda ağırlayan ve MEGA eğitimleri ile tanıştıran Meram Belediyesi bu sefer de çocukları Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nde ağırladı. Çocuklara bu gezilerinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti. Çocuklarla, bünyesinde E-Spor Merkezi, Dijital Tasarım Atölyesi ve Youtube Akademi’yi barındıran Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde buluşan Başkan Kavuş, burada yapılan eğitimler hakkında onlara bilgi verdi.

“Çocuklarımızın yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize”

Şehre ve ilçeye gelen depremzede ailelerin çocuklarına manevi destek sağlamak ve moral vermek amacıyla üst üste pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Tüm afetzede misafirlerimize ve özellikle de çocuklarımıza her anlamda destek vermeye devam ediyoruz. Depremin belki de en çok etkilediği çocuklarımızın yaşadığı travmayı atlatabilmeleri, acı ve stresi unutabilmeleri ve eski mutlu günlerine bir an önce dönebilmeleri adına etkinlikler düzenliyoruz. Bu gezi de bu etkinliklerden sadece biri. Onların yüzlerini bir nebze güldürebilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.