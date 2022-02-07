banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...

Meram Dedemli Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi kuruluyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinin en yeni mahallesi Dedemli’ye Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor.

KONYA 07.02.2022, 12:11
Meram Dedemli Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi kuruluyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinin en yeni mahallesi Dedemli’ye Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor.

Meram’ın yeni kurulan Dedemli Mahallesi’nin önemli bir eksiği daha yerleşim başlamadan tamamlanıyor. Mahalleye 2 hekimlik ‘Aile Sağlığı Merkezi’ kuruluyor. Hayırsever Burhan Özdemir tarafından kayınpederi Übeyit Sarı adına yapılacak olan ‘Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Burhan Özdemir tarafından imzalandı.

“Dedemli daha yerine taşınmadan eksiği kalmamış olacak”

Protokolün imzaları öncesinde bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe adına hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, merkezin Dedemli Mahallesine hayırlı olmasını temenni etti. Aile Sağlığı Merkezi’nin hem hayırsever Burhan Özdemir hem de adına yapılan kayınpederi Übeyit Sarı ve kayınvalidesi için kıyamete kadar defterlerini kapatmayacak pek çok dualar kazandıracağına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Dedemli Mahallemiz kurulacak merkez gibi her şeyiyle yeni bir mahalle. Buraya kazandırılacak merkezimiz iki hekimlik olacak. Arsa ile ilgili gerekli imar düzenlemeleri, ifraz işlemleri, ruhsat işleri ve çevre düzenleme işleri Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor ama Burhan kardeşim de bu işle meşgul olduğu için daha kısa süre içinde tamamlayacağını düşünüyoruz. Daha mahalle yerine taşınmadan sağlık ile ilgili bir eksiği de kalmamış olacak. Dedemli Mahallemiz diğer yönlerden olduğu gibi bu yönden de çok şanslı mahalle oldu. Hayırsever kardeşimin, hayırlarının bundan sonra da devam etmesini ümit ediyor hem ona hem onun şahsında tüm hayırseverlere hem de İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Merkez, Dedemli’ye, Meram’a ve Konya’ya hayırlı olsun”

Daha sonra söz alan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise Dedemli’ye yapılacak iki hekimlik ‘Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü için bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her yeni mahallenin temel ihtiyaçları, eğitim, sağlık ve ibadet noktalarında oluyor. Biz bu protokolle üç ana temelden birini elbirliği ile hayata geçireceğiz inşallah. Hayırseverimiz Burhan Bey’e teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler temenni ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. ‘Übeyit Sarı Aile Sağlığı Merkezi’ Dedemlimize, Meramımıza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a teşekkür eden hayırsever Burhan Özdemir’de, ‘Ben de yarı Konyalıyım. Bundan büyük gurur duyuyorum. Konya’yı çok seviyorum. Bu sebeple inşallah bu imzalar ilk imzalarımız olur, bundan sonra da Rabbim böylesi hayırlı işleri Konya’ya kazandırmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Burhan Özdemir, Dedemli’ye Aile Sağlığı Merkezi kazandıracak protokolü imzaladı.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11