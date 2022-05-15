Meram Belediyespor’dan kick boksta dünya şampiyonluğu

Meram Belediyesporlu kick boks sporcusu Emircan Abdullah Beserek, Kick Boks Dünya Kupası’nda rakiplerini tek tek eleyerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası heyecanı İstanbul’da yaşandı. Organizasyona 52 ülkeden 3 bin 100’ün üzerinde sporcu katıldı. Türkiye’yi 81 ilden, bin 700 sporcunun temsil ettiği organizasyonda Meram Belediyesporlu genç kick boks sporcusu Emircan Abdullah Beserek, tüm maçlardan galip ayrılarak finalde Tacikistan’dan Ehromzoda Erkinjon ile zorlu bir mücadeleye çıktı. Beserek bu maçtan da galip ayrılarak dünya şampiyonluğuna uzandı.

Meram Belediyespor’un sadece ülkemizde değil artık Dünya’da da adından söz ettirir hale geldiğini belirten Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımız ardı sıra aldıkları başarılarla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Kick Boks Dünya Kupası gibi önemli bir organizasyonda alınan başarı Meram Belediyespor’da ne denli önemli işlere imza atıldığının bir göstergesi. Emircan Abdullah Beserek kardeşimizi, hocalarını ve onu spora yönlendiren ailesini tebrik ediyorum” dedi.