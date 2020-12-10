Meram Belediyesinden ‘Yapılandırma fırsatını kaçırmayın’ uyarısı

Alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nden uyarı geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, 7256 sayılı kanunla belediyelerin birçok alacağının da kapsama alındığı hatırlatılarak, vatandaşlardan, pek çok avantaj barındıran fırsatlardan yararlanabilmeleri için 31 Aralık 2020 tarihini kaçırmamaları gerektiği belirtildi.

Meram Belediyesi, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ hakkındaki kanunla belediyelerin birçok alacaklarının da yapılandırıldığını hatırlatarak vatandaşlara bu fırsatı kaçırmamaları gerektiği uyarısı yaptı. Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kanun ile 31 Ağustos 2020 itibariyle kesinleşmiş olan; vergi alacakları (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan-reklam vergisi, eğlence vergisi), ücret alacakları, taşınmazlar için yapılan satış, irtifak hakkı ve kira alacakları, 6183 sayılı kanun kapsamına giren alacaklar, 7256 sayılı kanun kapsamına giren diğer alacakların yapılandırma kapsamına alındığı belirtildi.

Son başvuru tarihi 31 aralık 2020

Yapılan açıklamada yapılandırılan tutarın peşin ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 90’ını, iki taksitte ödenmesi halinde yüzde 50’sini silme imkanı bulunduğu belirtilerek, “Taksitle ödemeyi düşünen vatandaşlar için ise yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödeme imkanı sunulmaktadır. Belediyeye olan borçların yapılandırmasından faydalanmak isteyen vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden de internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonları üzerinden https://meram.bel.tr adresine giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek olup yapılandırma için başvurular, 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilmektedir” denildi.