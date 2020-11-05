Meram Belediyesi’nden trafik eğitimi projesi

Konya’nın merkez Meram İlçesinde 4. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verilmesini hedefleyen projenin protokolü imzalandı.

Meram Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte çocukların trafik eğitimi alabilmeleri adına önemli bir projeye imza attı. Meram’da eğitim gören tüm 4. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermeyi hedefleyen proje için hazırlanan protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin Mungan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca tarafından imzalandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin Mungan, öğrencilerin aldıkları bu eğitimle hayatlarının geri kalan kısmında trafikte rahat edeceklerine vurgu yaptı. Trafik eğitimi ile birlikte kazaların azalacağını, maddi ve manevi zararların önüne geçileceğini ifade eden Çetin Mungan, “Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise konuşmasında, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklara eğitim faaliyetlerinin tümünde katkıda bulunduklarını belirtti. Bu faaliyetlerde Meram Belediyesinin de fiziki, sosyal ve kültürel açıdan kendilerine önemli destekler sunduğunu ifade eden Koca, “İmzaladığımız bu protokolle de 4. sınıf öğrencilerimiz Meram Belediyesi’ne ait trafik eğitim alanında trafik ekiplerimizden uygulamalı eğitim alacaklar. Onlara da çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımıza bu önemli eğitim trafik bilinci kazandıracağız”

Meram Belediyesi Berlika Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilecek eğitimlerden ilçe genelinde 4. sınıfta okuyan 6 bin 237 öğrencinin yararlanacağını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, trafik bilinci ve kurallarının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, “Meram Belediyesi olarak hem ilköğretim hem de ortaöğretim çocuklarımız için farklı projeler üretiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız bu projede ise yeni oluşturduğumuz Berlika Trafik Parkında, Trafik Müdürlüğü uzmanlarının eğitimleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün lojistik desteğiyle öğrencilerimize ‘Trafik Eğitimi’ verilmesine olanak sağlayacağız. Meram’da bulunan 66 okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerin tamamı bu önemli eğitimi alacaklar. Eğitim projemiz Meramımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Her yaş ve sınıf için ayrı bir proje yürütüyoruz”

Projenin bitmeyeceğini ve sürekli hale getireceklerini de ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Bu yıl 3. sınıfta okuyan ve önümüzdeki yıl 4. sınıfa geçecek öğrencilerimiz bu eğitime devam edecekler. Eğitime ve çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına verdiğimiz destek bununla sınırlı değil elbet. Her yaş ve sınıfta okuyan çocuğumuz için ayrı bir proje yürütüyoruz. 3. sınıflar için hazırladığımız ve önümüzdeki hafta başlayacak olan ‘KOP Doğa Okulu Projemiz’ hayat buluyor. 1. ve 2. sınıflara ‘Değerler Eğitimi’ projemiz var. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz için ise önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz ‘Bilim Kurdu’ projesi devam ediyor. Yani birinci sınıftan başlayıp sekizinci sınıfa kadar her çocuğumuzun eğitimine ve hayatına dokunmuş ve destek vermiş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de eğitime yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek, yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.