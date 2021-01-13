banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Amerika'da yıllar sonra bir kadın idam edildi
Amerika'da yıllar sonra bir kadın idam edildi
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu
Kuveyt Başbakanı istifa etti
Kuveyt Başbakanı istifa etti
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?

Meram Belediyesinden Kızılay’a destek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçe genelinde yürüttüğü yardımları daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına Kızılay Meram’a tahsis ettiği merkezin protokolü Başkan Kavuş ve Türkiye Kızılay Derneği Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın tarafından imzalandı.

KONYA 13.01.2021, 14:27
2
Meram Belediyesinden Kızılay’a destek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçe genelinde yürüttüğü yardımları daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına Kızılay Meram’a tahsis ettiği merkezin protokolü Başkan Kavuş ve Türkiye Kızılay Derneği Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın tarafından imzalandı.

Türkiye Kızılay Derneği Meram Şubesine Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen merkezin protokolü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Kızılay Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın tarafından imzalandı.

“Başkan kavuş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Protokol öncesinde yaptığı açıklamada Meram Kızılay Şubesinin, 1860 yılında kurulmuş Hilal-i Ahmer’in iki yıllık bir üyesi olduğunu hatırlatan Kızılay Derneği Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın “Kızılay Meram iki yıl önce kuruldu. Mustafa Kavuş başkanımızla birlikte bugün attığımız imza bizim kurumsallaşmamız adına önemli bir adımdı. Bizim proje ekibimize duyduğu güvenden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, Meram Belediyesi ile birlikte her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağımıza tüm Meramlı paydaşlarımız emin olabilirler. Bu sebeple de Başkan Kavuş ve ekibine hem kendi adımıza hem de ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“Tek bir yürekle tek bir kurummuş gibi ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz”

Protokol ile Kızılay Meram’ın faaliyetlerini yürüteceği merkezin tahsisinin ve masraflarının Meram Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızılay Meram ile birlikte kurulduğu günden bu yana pek çok yardım ve hayır işine birlikte koşturduklarını hatırlattı. Bu yardımlara bazen kendilerinin bazen de Kızılay’ın öncülük ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Her iki şekilde de beraberce tek bir yürekle ve tek bir kurummuş gibi ihtiyaç sahiplerinin ve desteklenmesi gereken ailelerin yanında olduk. Özellikle pandemi sürecinde ve Ramazan ayında başlayan yemek, aşevi ve gıda yardımları başta olmak üzere her türlü yardım şekliyle birlikteydik, bundan sonra da bu birliktelik devam edecek. Dünyaya örnek olmuş Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olan Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahipleri için koşturmaya devam edeceğiz. Bu protokol bu birlikteliği taçlandırmış oldu. Her iki kurumumuza da Meramımıza da hayırlı mübarek olsun.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12