Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram gönüllere dokunuyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Kızılay Meram Şubesi, salgının getirdiği olumsuzluklara rağmen Ramazan tadında bir Ramazan yaşanması için ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Meram Şubesi, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Kızılay Aşevi’nde hazırlanan iftar ve sahur yemekleri Kızılay gönüllüleri ve Meram Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kızılay gönüllülerine eşlik ederek yemek dağıtımına katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu mübarek günlerde insanların yüzünü güldürmekten gönüllere dokunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Tüm çabamız bu manevi iklim hakkıyla yaşanabilsin diye”

Ziyaret ettikleri aile bireyleriyle de sohbet eden Başkan Kavuş, ailelerin gerek özel talepleri gerekse belediye hizmetleri noktasındaki isteklerini de dinledi ve bu istekler doğrultusunda yapılabilecekleri not aldı. Konya’nın ve Meram’ın dayanışma ve yardımlaşma noktasında her zaman örnek çalışmalara imza attığını belirten Başkan Kavuş, bu iyilik hareketinin Ramazan ayında daha da arttığını ifade ederek, “Meram Belediyesi olarak yılın her ayında sosyal yardım ve desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya onlara sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Türk Kızılay Meram Şubesi ile de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aslında Kızılay Meram Şubesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yılın bir ayında değil her anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Kimsesiz büyüklerimizin, yetimlerimizin, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına koşuyoruz. Bu mübarek ayda bu iyilik hareketini daha da artırıyoruz ki bu güzel zamanlar en güzel haliyle ve hakkıyla yaşansın. Şunu özellikle belirtmek isterim ki yapılan bu iyilikte en büyük övgüyü Kızılay gönüllülerimiz hak ediyor. Çünkü onlar, en güzel ay olan Ramazan’ın en güzel vakti olan iftar öncesinde sevdikleriyle vakit geçirmek, birlikte olmak yerine Meram’da kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldürerek bu mübarek ayı layıkıyla ve hakkıyla değerlendiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile Meram Belediyesi olarak bizler de ekiplerimizle ve bireysel olarak bu iyilik hareketine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.