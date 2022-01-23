Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin kendi bünyesindeki atölyelerde iç dizaynı gerçekleştirilen mobil taziye araçları soğuk kış günlerinde ihtiyaca karşılık veriyor.

Meram Belediyesi, fiziki belediyeciliğin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında da yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin kendi bünyesindeki atölyelerde özel olarak dizayn edilen taziye otobüsleri, vatandaşların acılı günlerinde misafirlerini ağırlamasına vesile oluyor. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların içerisinde misafir edildiği mobil taziye araçlarında Meram Belediyesi tarafından yemek ve sıcak çay ikramı da gerçekleştiriliyor.

“Gönül almak ve gönüllerde olmak çok kıymetli”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların bazen mutlu bazen de acılı günlerinde yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtirken, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına elimizden geldiği ölçüde projeler üretiyor, planlamalar yapıyoruz. Fiziki olarak ilçemizi güzelleştirirken, sosyal alanda da hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bazen düğünlerde, bazen iş yeri açılışlarında, bazen hasta ziyaretlerinde, bazen yavrularını kucaklarına aldıklarında. Gönül almak ve gönüllerde olmak bizim için çok kıymetli. Mobil taziye araçlarımızla da hemşehrilerimizin acılı günlerinde bir nebze olsun destek olmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

4 mobil taziye aracı Meram’ın her noktasına hizmet veriyor

Taziye araçlarının iç dizaynının tamamıyla Meram Belediyesi’nin atölyelerinde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimizde var olan taziye otobüslerimizin ihtiyacı tam olarak karşılamadığını tespit ederek otobüs sayımızı 4’e yükselttik. Destek Hizmetleri birimimiz tarafından atölyelerimizde hazırlanan otobüslerimizi araç filomuza dahil etmiştik. Bugün gelinen noktada, özellikle soğuğun etkili olduğu günlerde araçlarımız önemli bir görev üstleniyor. Yine otobüs park alanı için uygun olmayan noktalarda taziye çadırlarımız da talebe cevap veriyor. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hemen hemen her alanda geliştirdiğimiz sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.