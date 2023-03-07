Meram Belediyesi Meclisinde gündem deprem felaketi oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı buluşmasında gündem Kahramanmaraş depremleri ve sonrasında gerçekleşen belediye çalışmaları oldu.

Meram Belediyesi Meclisinin Mart ayı toplantısında gündem ağırlıklı olarak Kahramanmaraş Depremleri ve sonrasında yaşanan gelişmelerdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, meclis üyelerine depremin ilk anından bugüne kadar gerçekleşen belediye çalışmaları ve yardımları hakkında bilgi verdi.

“İlk andan itibaren afetzedelerin yanında olduk”

Deprem haberi duyulur duyulmaz Konya Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçe olarak ilgili kurumlarla bir araya gelerek harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi’nin afet çalışmalarına 217 kişilik bir ekiple destek verdiklerini söyledi. Özellikle Hatay ve çevresindeki yerleşim yerlerinde afetzedelerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Meram Belediyesi olarak arama kurtarma çalışmalarından çevre temizliğine, enkazların kaldırılmasından yardımların dağıtılmasına, mobil mutfak hizmetinden hasar tespit çalışmalarına, yardım tırlarından Konya ve Meram’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yaraları sarmaya gayret gösterdik” diye konuştu.

“Bin konteynerlik kent kuruyoruz”

Ekskavatörden kazıcıya, yükleyici araçlardan çöp kamyonlarına, çekicilerden römorka, taziye aracından otobüse kadar 47 iş makinası ve araçla bölgeye hizmette olduklarının altını çizen Başkan Kavuş, bölgeye şu ana kadar Meram’dan 43 yardım tırı gönderildiğini vurguladı. İhtiyaç olan her konuda destek verildiğini ifade eden Başkan Kavuş, “217 personel ve 47 araçla, başta Hatay olmak üzere Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta hizmet yürüttük. Hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdik, en çok ihtiyaç hissedilen çöp toplama noktasında durmaksızın hizmet yürüttük. Mobil mutfağımızla 10 bin kişiye günde üç öğün yemek çıkardık. Şimdi de dört belediye ve ticaret odamız, sanayi odamız ve ticaret borsamız ile birlikte içinde yaşam alanları da olan bin konteynerlik kent kuruyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrimize gelen depremzedeler için de seferberiz”

Meram Belediyesi’nin, deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra şehre ve ilçeye gelen afetzedeler için de önemli çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Depremden etkilenen çocuklarımızı aileleriyle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda ağırladık. Çocuklarımız ve aileleri, düzenlenen etkinlikler ve yemek ikramlarıyla eğlenceli bir gün yaşadılar. Öte yandan deprem bölgelerinden gelerek Mevlana KYK Yurdu’nda kalan çocuklar MEGA ile tanıştırıldı. Huzurevi ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımızı sık sık ziyaret ederek sıkıntıları ve ihtiyaçları ile yakından ilgileniyoruz.”

“Tam teçhizatlı yeni arama kurtarma ekipleri kuruyoruz”

Meram Belediyesi olarak bundan sonrası için yeni arama kurtarma ekipleri kurmak için harekete geçtiklerini belirten Başkan Kavuş, “Bu noktada ekiplerimiz var belki ama araç gereçleriyle birlikte bunlara yeni ilaveler yapacağız. Allah ihtiyaç hiç hissettirmesin ama hazırlıklı olmanın önemini gördük. Bunun için iyi yetiştirilmiş ve tüm teçhizatları hazırlanmış ekipler kuracağız. Bu ekibimiz her müdahaleye hazır bir şekilde olacaklar” dedi.