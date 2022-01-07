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Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, İstanbul’da organize edilen ‘Konyalılar Buluşması’nda yerini aldı.

KONYA 07.01.2022, 12:13
Meram Belediyesi KONSİAD Konya günlerinde yerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, İstanbul’da organize edilen ‘Konyalılar Buluşması’nda yerini aldı.

Meram Belediyesi, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul Yenikapı’da organize edilen ‘Konyalılar Buluşması’nda yerini aldı. Konya siyasetini ve bürokrasisini buluşturan organizasyonun açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, dernek yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul’da yaşayan Konyalılar katıldı. Meram Belediyesinin de yerini aldığı Konya Tanıtım Günleri Fuarı’nın açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

“Fuar dört gün boyunca misafirlerini ağırlayacak”

Ziyaretçilere ve katılımcılara 4 gün boyunca Konya’nın her yönüyle anlatılacağı ve tanıtılacağı buluşmada Meram Belediyesi, açtığı stantla Meram’ın tanıtımına katkı sunacak. Konya ve ilçelerinin tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtımının yapılacağı, gerçekleşen yatırımlarla değişen Konya’nın yeni yüzü anlatılacağı, Konya belediyelerinin icraatlarını ve Konyalı firmaların da kendilerini tanıtacağı organizasyon 9 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Ziyaretçilerin, Konya’nın tarihi, kültürel, turistik mekanlarını ve yöresel ürünlerini tanıyacakları programın ilk gününde en çok ilgi çeken stantlarından birisi de Meram Belediyesinin oldu.

"Meramımızı anlatmak adına her fırsatı en güzel şekliyle değerlendiriyoruz”

İstanbul gibi bir dünya kentinde düzenlenen bu buluşmanın, büyüleyen güzellikleriyle Meram’ı ve örnek çalışmalarıyla Meram Belediyesini en güzel şekliyle tanıtma fırsatı sunduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın önceliklerinden birinin de doğa, kültürel ve tarihi zenginliğinin tanıtılması, anlatılması ve bu sayede bilinirliliğinin artması olduğuna vurgu yaptı. KONSİAD tarafından organize edilen Konya Tanıtım Günleri’nin şehri ve şehrin markalarını tanıtması açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizle ve şehrimizi, ilçemizi tanımak isteyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere Yenikapı’da yerimizi aldık. Konya sadece Konya’dan ibaret değil. Türkiye’nin hatta dünyanın birçok yerinde Konyalılarla karşılaşmanız mümkün. İstanbul’da yaşayan çok sayıda hemşehrimiz var. Geleneksel bir hal alan bu buluşmada, özellikle bu güzel şehirde yaşayan hemşehrilerimizle özlem ve hasret gideriyoruz. Bu organizasyon Konya’yı özleyen hemşehrilerimizle buluşmak adına bizlere önemli bir fırsat veriyor. Hemşehrilerimiz ve diğer vatandaşlarımız Konya kültürüne ait ne varsa burada tanımış oluyorlar. Konya yemekleri ikram ediliyor, firmalar kendini tanıtıyor, belediyelerimiz icraatlarını anlatıyor. Bu sayede hemşehrilerimiz bir taraftan özlem giderirken diğer taraftan da memleketlerinin belediyeleriyle kaynaşma fırsatı buluyorlar. Neticeleri itibariyle önemli yararlar sağlayan fuarın organizasyonunu gerçekleştiren KONSİAD’a ve başkanına şükranlarımı sunuyor, katılım sağlayan firmalara ve belediyelere de teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri organizasyonların önümüzdeki yıllarda büyüyerek ve gelişerek hatta diğer şehirlere de yayılarak devam etmesini ümit ediyorum” diye konuştu.

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