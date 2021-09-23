Meram Belediyesi İsmail Ketenci Caddesinde sona yaklaştı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Karaman Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesini birbirine bağlayacak olan İsmail Ketenci Caddesinin ilk bölümünde sona doğru geldi.

Meram’a, şehir trafiğinin rahatlatılması adına önemli bir cadde daha kazandırılıyor. Karaman Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan İsmail Ketenci Caddesi’ndeki çalışmaların ilk bölümünde sona doğru gelindi.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, “İsmail Ketenci Caddesi’nin, Karaman Caddesi’nden Abdürreşit Caddesi’ne kadar olan bölümü için gün saymaya başladık. Bütün kurumlar, altyapı çalışmalarını tamamladı. Biraz uzun sürdüğünün farkındayız ancak, daha sonra herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına gerekli çalışmalar yapılmış oldu. Nüfus yoğunluğuna göre altyapı planlanarak yenilendi. Altyapı temel malzemesi serilmeye başlandı. Belli bir kot seviyesine gelinmesiyle ve sıkıştırmanın tamamlanmasıyla beraber asfalt serimine başlanacak. Hava şartları müsaade ettiği sürece çalışmalara hız kazandırılacak” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş’tan Başkan Altay’a teşekkür

Başkan Kavuş kısa süre içerisinde caddenin ulaşıma açılacağını kaydederek, “Celaleddin Karatay Caddesi’nden başlayarak, İsmail Ketenci Caddesi ile birlikte Dr. Ahmet Özcan Caddesi’ne kadar uzanacak bir yol aksı olacak. Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik İsmail Ketenci Caddesi’nin ilk bölümünü, inşallah kış gelmeden hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Caddenin ileriki süreçte tamamının hazır olmasıyla şehrimizin trafiğine büyük nefes aldıracak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.