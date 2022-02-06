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Meram 3. Kort Tenis Kış Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Konya’nın merkez Meram Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ‘Meram Kort Tenis Kış Turnuvası’ sona erdi.

KONYA 06.02.2022, 16:27
Meram 3. Kort Tenis Kış Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Konya’nın merkez Meram Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ‘Meram Kort Tenis Kış Turnuvası’ sona erdi.

Meram Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ’Kort Tenis Kış Turnuvası’nın üçüncüsü final karşılaşmaları ile son buldu. 27 Ocak’ta başlayan Meram Belediyesi 3. Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası’na 143 sporcu katıldı. Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen turnuvada birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Sporcular, 2005-2009 doğumlular (13-17 yaş) (Bayan-Bay kategorisi), 1993-2004 doğumlular (18-29 yaş) (Bayan-Bay kategorisi), 1992 ve üzeri doğumlular (30 yaş ve üzeri) (Bayan-Bay kategorisi) olarak üç ayrı kategoride yarıştı. Pandemi kurallarının sıkı bir şekilde uygulandığı turnuvada şampiyonlar madalyalarını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un elinden aldılar.

“Tenis branşımızı da tescil ettirdik. sporcularımız artık Konya’yı tenis branşında da temsil edecek”

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, böylesi turnuvalar sayesinde olimpiyatlarda dereceler alan dünyada söz sahibi olan sporcuların yetişmesinin mümkün olduğuna vurgu yaptı. O sporcuların kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olacağının altını çizen Bilal Yavaş, “Şunu belirtmek istiyorum ki, dünyada sporda en çok etkin olan ve sporu en iyi kullanan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bunun nedenlerinden biri de gelişmek sporla ve sanatla mümkündür. Bizler Konya ve Türkiye olarak çok iyi bir seviyedeyiz. Neslimizin daha iyi eğitim alması, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması adına bize büyük kazanç sağlar” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise belediye olarak geleneksel hale getirdikleri Kort Tenis Kış Turnuvası’nda başta gençler olmak üzere tüm tenis severlerlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, konuşmasında tenis branşını da tescil ettirdiklerini belirterek, Meram Belediyesor Kulübü sporcularının artık federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakalarda Konya’yı temsil edeceğinin müjdesini verdi. Turnuvaya katılan tüm spor ve tenis severleri gösterdikleri cesaret sebebiyle tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, “Turnuvaya katılan her sporcumuz gösterdikleri azim ve gayret sebebiyle bizim nazarımızda birer şampiyondur” açıklamasında bulundu. Turnuva sonunda dereceye giren sporcuları da gösterdikleri başarı dolayısıyla kutlayan Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Tüm belediyecilik hizmetlerimizi layıkıyla yerine getirme çabamızın yanında, sporu bir hayat biçimi olarak benimseyen, zinde, sağlıklı, mutlu, çalışkan, geleceğe umutla bakan, bilgiyi ve bilimi önceleyen, ilhamını şanlı tarihinden ve kıymetli değerlerinden alan, güzel ahlakı hayatının merkezine yerleştirerek dünyaya bakan bir nesil için var gücümüzle çalışmaya, çabalamaya, projeler üretmeye devam ediyoruz. Bunun örneklerinden biri olan bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Geleceğimizin teminatı nesillerimizin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için onları spora özendirmeye gayret ediyor ve sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Tüm şampiyonları, turnuvaya katılanları ve bu vesile ile bu hedeflerimizde bizlere destek veren ailelere ve eğitmenlere de şükranlarımı sunuyorum.

Turnuvada derece alan sporcular ve kategorileri şöyle; 13-17 Yaş Bayanlar; 1. Damla Yıldırım, 2. Ceren Çetin, 3. Gülce Dışpınar. 13-17 Yaş Erkeler; 1. Doruk Alp, 2. Muhammet Çağrı Bolu, 3. Taha Zeki Aslan. 18-29 Yaş Bayanlar; 1. Ayşegül Çayır, 2. Betül Temel, 3. Sevde Tılsım Çelik. 18-29 Yaş Erkekler; 1. Mertcan Mermer,,2. Efe Çankırılı, 3. Taha Yeşilgül. 30 Yaş+ Bayanlar; 1. Burcu Karababa, 2. Ruhiye Çetinkaya, 3. Fatma Gezginç. 30Yaş+Erkekler; 1. Ali Saçıkara, 2. Ramazan Harmankaya, 3. Bayram Uzuner. Turnuva Özel Ödülü ise Ahmad Cavid Ziya’ya verildi.

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