Meram 2022 Yaz Spor Okulları final

2022 Meram Yaz Spor Okulları renkli bir organizasyonla final yaparken yaz spor okulu öğrencileri, aileleriyle birlikte Dutlu Millet Bahçesinde gerçekleştirilen programda doyasıya eğlendi.

28 Haziran’da başlayan 2022 Meram Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle son buldu. Dutlu Millet Bahçesinde gerçekleştirilen kapanış programına katılan çocuklar şişme oyun grubu oyunlarından palyaço gösterilerine, akıl zeka oyunlarından konserlere, spor gösterilerinden dans gösterilerine kadar unutulmaz bir gece yaşadı. Çocuklar kendileri için hazırlanan stantlarda gönüllerince eğlenirken spor okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler beğeniyle takip edildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tören öncesinde çocukların eğlencelerine ortak oldu. Çocukların akıl zeka oyunları ile balık tutma, halka atma, denge oyunu ve wooden bowling gibi oyunlarına eşlik eden Başkan Mustafa Kavuş, törene katılan ailelerle de sohbet etti. Çocukların fotoğraf çekme isteklerini de geri çevirmeyen Başkan Kavuş, dondurma, kek ve meyve suyu ikramında da bulundu.

Başkan Kavuş, törende yaptığı konuşmada, sevinçleriyle, tatlı yorgunluklarıyla, eşsiz eğlencesiyle, spor dolu günleriyle hep birlikte bir Yaz Spor Okulu’nun daha sonuna geldiklerini hatırlatarak, her ‘Meram Yaz Spor Okulu’nun kendileri için ayrı bir anlamı, ayrı bir heyecanı ve ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. “Çocuklarımız gibi Yaz Spor Okulumuz da her yıl biraz daha büyüyor, her yıl kendini yeniliyor, geliştiriyor” diye konuşan Başkan Mustafa Kavuş, “Her yıl yeni simalar ekleniyor, yeni çocuklar, gençler ve yeni ebeveynlerle de tanışıyoruz. Ve her yaz spor okulumuz çocuklarımızın dimağlarında yeni hatıralar, yeni mutluluklar bırakıyor. Okulumuza katılan tüm çocuklarımızla gurur duyuyorum. Çünkü çocuklarımız, sağlıklı birer birey olarak yetişebilmek için yaz tatilini spor yaparak geçirmeyi tercih ettiler. Diğer taraftan buraya gelerek kendi başarı hikayelerini de yazmaya başladılar. Hayallerini gerçekleştirmek için fedakarlık gösterdiler. Onların, başarıları da, başarı için gösterdikleri çalışkanlıkta bizlerin en büyük gurur kaynağıdır. Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Gelecek yaz döneminde görüşmek üzere” dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, tüm ailelere çocuklarının spor yapmaları için gösterdikleri hassasiyet adına teşekkür ederek, “Bu güzel sonbahar gününde Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’un Meram, Meramlılar ve tüm çocuklarımız için yaptıklarını görünce içimiz ısınıyor. Bizler bu güzel şehrin yöneticileri olarak bir taraftan hak, hukuk ve adaletle şehrin inşası için çalışırken diğer taraftan da yeni neslin ihyası için yoğun bir gayret ortaya koyuyoruz. Bizim bu çalışmalarımıza, çocuklarımızın ve gençlerimizin de büyük bir hassasiyetle karşılık verdiklerini görmek bizlere gurur veriyor. Bizler bu çalışmalarımızı 2023, 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde tevazu, gayret ve samimiyetle sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yaz spor okullarının, çocukların enerjilerini atmaları, spora teşvik edilmeleri ve sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için bulunmaz bir fırsat olduğunu hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Eskiden çoğunlukla tarım toplumuyduk. Büyük çoğunluk kırsal kesimde yaşıyor, tarımla uğraşıyordu. Okulların kapanmasıyla çocuklar, enerjilerini tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle atıyor, onlar ve aileleri için bir fırsat oluyordu. Ama bugün onlar, toplanan enerjilerini atmak için böylesi faaliyetler gerçekleştiriyor, belediyelerimiz de buna ön ayak oluyor. Çocuklarımızın manevi tarafını doyurmak için Kur’an Kursları, enerjilerini atmaları için de yaz spor okulları vesile oluyor. Enerjilerini olabilecek en iyi yönde sarf ediyorlar. Bu açıdan bakıldığında Meram Belediyesi önemli bir misyon üstlenmiştir. Başkan Mustafa Kavuş’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kurslara rağbet gösteren çocuklarımıza, çocuklarımızın eğitimleri için kendilerini vakfeden hocalarımıza, antrenörlerimize ve çocuklarını iyiye, güzele ve spora teşvik eden siz ailelere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okullarda başarı gösteren öğrencilere madalya verdi. Tören dans gösterileri ve Hatice Sezen Medine konseri ile son buldu. Organizasyona AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nail Kavruk, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Bilal Yavaş , Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, teşkilat mensupları, muhtarlar, yaz spor okulu öğrencileri, veliler ve eğitmenler katıldı.