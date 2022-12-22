MEPKAS yeni yılda yeni versiyonuyla hizmette

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yapı ruhsat süreçlerinde büyük rahatlık ve konfor sağlayan Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemi (MEPKAS) uygulamasında versiyon geliştirme çalışmalarını tamamladı. Teknolojik altyapıyı geliştiren, önemli işlem kolaylığı sağlayan ve 01 Ocak tarihi itibariyle yeni versiyonuyla hizmete girecek sistem için bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

Meram Belediyesinin, ruhsat işlemlerinden proje inceleme ve arşivleme kolaylığına kadar birçok noktada zaman ve evrak tasarrufu başta olmak üzere büyük fayda ve kolaylık getiren sistemi MEPKAS uygulamasında başlattığı versiyon geliştirme çalışmaları tamamlandı. Geliştirilen yeni versiyon ile Meram Belediyesinin yapı ruhsatı süreçlerinde kullanılan MEPKAS uygulamasında iyileştirilen teknolojik altyapı ile artık işlemler çok daha kolay gerçekleştirilebilecek. Yeni sistem 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle devreye alınacak ancak devam etmekte olan işlemler tamamlanana kadar mevcut sistem açık kalmaya devam edecek. Geçişin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi adına geçiş öncesinde Meram Belediyesi İmar Müdürlüğü personeli, alt yapı kuruluşları, yapı denetim firmaları ve proje müelliflerinin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim toplantıları düzenlendi. Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimler aynı zamanda online ortamdan da takip edildi.

“Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak her teknolojiyi ilçemize kazandırmakta kararlıyız”

MEPKAS’ın ilk devreye alındığı tarihten bugüne kadar uygulama üzerinden toplamda 25 bin üzerinde işlem gerçekleştirildiğini, 2 bin 993 adet projenin ruhsatlandırıldığını, bin 209 adet tadilat projesinin tamamlandığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kurum olarak, akıllı depo, online borç yapılandırma, CBS coğrafi bilgi sistemleri, bridge hizmet uygulaması, zabıta yaka ve araç kameraları, çevre koruma çalışmalarımızda kullanılan akıllı atık toplama sistemi, E-Devlet’te ödeme işlemleri, Bizim Meram yönetim sistemleri gibi pek çok konuda dijital dünyayı kullanarak hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayretinde olduk. MEPKAS da, önemli bir rahatlık ve konfor kazandıran bir sistem olarak Meramlıların hayatına gireli çok zaman olmamasına rağmen vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar getirdi. Bu sayede belediyemize daha az kişi gelmiş, zamandan, kağıt kullanımından, yol masraflarından azami tasarruf sağlamış olduk. İşte büyük fayda sağlayan bu sistemi önümüzdeki yıl daha da geliştirerek hemşehrilerimizin konforunu artırıyoruz. Sistemin teknolojik altyapısını iyileştirerek işlem kolaylıkları sağlıyoruz. Hayırlı olsun. Meram’ın ve Meramlıların en iyi hizmetleri almabilmeleri adına dijital platformları maksimum verimde kullanmaya ve kullandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar ise işlemleri kolaylaştıran teknolojik hamleler dolayısıyla Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ettiler.