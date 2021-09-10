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Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı.

KONYA 10.09.2021, 10:14
Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Türk Müziği Beste Yarışması’nın kazananları belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy’u düzenledikleri yarışmada bir kez daha yâd ettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Milli Mücadelemizin manevi kahramanlarından olan Mehmet Âkif, yeni nesiller için örnek alınacak bir şahsiyettir. Belediye olarak hem Âkif’i anmak hem eserlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak hem de musikimize yeni eserler kazandırmak için beste yarışması düzenledik. Yarışmamıza birbirinden güzel eserler katıldı. Katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kazanan eser sahiplerini de tebrik ediyorum” dedi.


Yarışmada eserler; müzikalite, prozodi, form/biçim, güfte ve münhasırlık baremleri üzerinden incelenerek değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu Salih Berkmen birinci, Yusuf Yılmaz ikinci ve Ahmet Safa Mızrak üçüncü oldu. Mansiyon kazanan eser sahipleri ile detaylara https://besteyarismasi.konya.bel.tr/istiklal/ adresinden ulaşılabiliyor.

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