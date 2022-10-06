MEGA “Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde yerini aldı

Geçen yıl gerçekleştirilen “Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde aldığı ödülle adından söz ettiren Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin gençlik ve eğitim projesi MEGA, açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bu seneki festivalin yine gözdelerinden biri oldu.

5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ’Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ başladı. Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Meram Belediyesi, geçtiğimiz yıl, Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında, Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri" dalında ödül kazanan, gençlik ve eğitim projesi MEGA ile festivalde bu yıl da yerini aldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MEGA’nın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

MEGA festivalde yerini aldı

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin etkinlik programında müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor gibi etkinlikler yer alacak. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen festival, ilk yılında büyük ilgi görmüş ve 2 milyon kişi ziyaret etmişti. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivale 150 belediye katılıyor ve festival çerçevesinde 300 etkinlik gerçekleştirilecek. Meram Belediyesi de ödüllü projesi MEGA ile 9 ekim Pazar akşamına kadar Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençlerle buluşmaya devam edecek. Festivalin başladığı ilk günden bu yana gençlerin en çok dikkatini çeken stantlardan biri olan MEGA’ya Türkiye’nin diğer yerel yönetimlerinin de ilgisi bir hayli fazla oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu MEGA standını ziyaret ederek bilgi aldı.

"MEGA her geçen gün büyüyerek ve zenginleyerek yoluna devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödüllü Meram Gelişim Akademisi MEGA ile ’Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde yerini aldıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, festival ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim için en büyük başarı hemşehrilerimizin hayır duasıdır. Bu duayı alabilmek ve ilçemizin daha yaşanabilir bir yer olması adına pek çok proje ürettik, pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bunların yanında Meram Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık ifade ettiği gönül belediyeciliği ve gençlik hizmetleri alanında örnek teşkil edebilecek çalışmalar ortaya koyduk. MEGA’da bu çalışmalarımızdan sadece birisi. MEGA, daha ilk yılında yakaladığı başarıyla Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almaya layık görülecek kadar içeriği dolu bir proje olarak doğdu. Her geçen gün büyüyerek ve zenginleyerek yoluna devam ediyor. Bu yıl da bu büyük ve güzel festivalde yerimizi alarak hem gençlerimize kendimizi ve projemizi anlatıyor hem de diğer yerel yönetimlerle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Onların tecrübelerinden de faydalanıyoruz. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu tür organizasyonlar büyük yarar sağlıyor. Bu nedenle festivale emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.