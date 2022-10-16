MEGA Dijital Eğitimleri için kayıtlar başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA (Meram Gelişim Akademisi) bünyesinde eğitimleri başlayacak olan Konya’nın ilk E-Spor Merkezinin yanı sıra YouTube Akademi ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesinde kayıtlar başladı.

Meram Belediyesinin ödüllü, Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA bünyesinde eğitimleri başlayacak olan E-Spor Merkezi, YouTube Akademi ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesinde kayıtlar başladı. 15 Ekim Cumartesi günü başlayan kayıtlar 22 Ekim 2022 Cumartesi gününe kadar devam edecek. E-Spor için 15-20, YouTube Akademi ve Oyun Tasarım Atölyesi için 16-25 yaş arasındaki gençlerin kabul edileceği başvuruların adresi ise meramgelisim.com

Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi Projesi çerçevesinde başlayacak eğitimlerin içeriğinde bulunan Dijital Oyun Tasarımı Bölümünde, oyunlar ve deneyimler oluşturmak adına öğrencilerin hayal gücü en son teknolojilerle birleştirilecek. Bunun yanı sıra, internet ortamında belli zamanlarda düzenlenen uluslararası elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanları buluşturan E-Spor eğitimleri de verilecek. Öte yandan, eğitimlerde, içerik üreticilerin gelişmiş YouTube sistem ve araçlarını kullanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi kurstan oluşan YouTube Akademi de bulunuyor.

“Gençliğimiz bu eğitimlerle pek çok başarı hikayesi yazacaktır”

Meram gençliğinin hızla gelişen dijital dünya teknolojilerini yakından takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirip yeni projeler üretebilmeleri amacıyla hayata geçirdikleri bu projede kayıtların başladığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, güzel proje sayesinde daha gençlerle buluşmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Projeye lise ve üniversite gençliğinin ilgi göstereceğinden şüphesi olmadığını kaydeden Başkan Kavuş, “İlçe gençliğinin hızla gelişen dijital dünya teknolojilerini yakından takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirip yeni projeler üretebilmeleri amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konya’nın ilk E-Spor merkezi, dijital oyun tasarım atölyesi ve YouTube akademi kendini bu alanlarda yetiştirmek isteyenlerin adresi olacak. Biz de onların, bu alanlarda en iyi eğitimi almalarını, yaptıkları işi profesyonel anlamda gerçekleştirebilmelerini sağlamak adına modern bir donanımla altyapı, kendilerini çok rahat hissetmeleri için de örnek bir üst yapı hazırladık. Hazırlanan bu yapının bizden sonra oluşacak eğitimler içinde örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Tüm gençlerimizin burada pek çok yeni başarı hikayesi yazacaklarından hiçbir şüphem yok. ilçemize ve gençliğimize hayırlı olsun” dedi.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada E-Spor Merkezi, YouTube Akademi ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesine kayıtların 15 Ekim - 22 Ekim 2022 tarihleri arasında meramgelisim.com adresinden yapılacağı hatırlatıldı.