Medaş’tan gecikmeleri önleme çabası

MEDAŞ, her yıl elektrik mühendisleri ve elektrikçiler ile yaptığı toplantılarından birini özel gündemli olarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Toplantının gündemi, en fazla revizyon yapılan enerji müsaadesi ve projelerin müellifleriyle revizyon sebeplerinin görüşülmesi olarak belirlendi. MEDAŞ yetkilileri; bu süreçlerde MEDAŞ kaynaklı bir eksiklik olup olmadığını ve yapılacak iyileştirmelerle ilgili önerilerinin bulunup bulunmadığını sordu. Söz alan elektrik mühendisleri e-imza gibi yenilikçi MEDAŞ uygulamalarından memnuniyetlerini ifade ettiler. Özellikle enerji talepleri ve proje onaylarının aynı gün içerisinde saatlerle ifade edilen sürelerle sonuçlanıyor olmasının beklentilerini aştığını belirtti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “MEDAŞ olarak süreçlerimizi iyileştirme çabası içerisindeyiz. Aynı duyarlılığı siz değerli çözüm ortaklarımızdan da bekliyoruz. Bize yapılan enerji müsaadesi ve proje onaylarında değişiklik gerekmesi durumunda, hem biz hem sizler boşuna uğraşmış oluyorsunuz. Hele ki üçten fazla revizyona uğrayan projeler oluyor ki, bu durumu mutlaka ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü revizyonlar nedeniyle gecikilen her işlem, bir üretim tesisine daha geç elektrik vermemiz anlamına geliyor. Bu çerçevede, biz MEDAŞ olarak tüm içtenliğimizle işlerin daha kaliteli ve hızlı ilerlemesi için gayret gösterirken, sizlerden de beklentimiz işi bir kerede bilemediniz en fazla iki kerede bitirmek için gerekli çabanın gösterilmesidir" dedi.