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MEDAŞ, “Bir fidan, bir nefes” projesiyle geleceğe nefes oldu

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (MEDAŞ) “BİR FİDAN, BİR NEFES” PROJESİ KAPSAMINDA 200 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

KONYA 12.11.2020, 15:59
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MEDAŞ, “Bir fidan, bir nefes” projesiyle geleceğe nefes oldu

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) “Bir fidan, bir nefes” projesi kapsamında 200 fidanı toprakla buluşturdu.

MEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye özen gösteren bir şirket olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. MEDAŞ, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Genel Müdürlük Kampüsü’nde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan çalışanlar 200 fidanı toprakla birleştirdi.
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