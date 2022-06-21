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Marangozhanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KONYA 21.06.2022, 09:02
Marangozhanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Değirmenci Mahallesinde bulunan Marangozlar Sanayinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çalışkan’a ait silah dipçiği üretilen işyerinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanlar çıktığını gören çevredeki esnaflar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerinin iç kısmına ve komşu iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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