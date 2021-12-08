Konya’nın merkez Meram ilçesindeki Hatunsaray Mahallesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Lystra Antik Kenti’nde kazılar için gün sayılıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu kazıların başlamasıyla Konya’da tarihi bir kentin gün yüzüne çıkarılacağına vurgu yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinin katıldığı Lystra Antik Kenti değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hatunsaray Mahallesi’ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Lystra Antik Kenti’ndeki kazıların konu alındığı ziyarette yol haritası belirlendi. Yüzey taramaları ve raporların büyük oranda tamamlandığı alanda çalışmalar için izin sürecine geçildi.

“Roma döneminde koloni kent olarak kuruldu”

İncil’de defalarca adı geçen Lystra Antik Kenti’ne dair bilgilere veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Mete Mimiroğlu, “Lystra Antik Kenti, Roma döneminde önemli bir koloni kenti olarak kuruldu. Aziz Pavlus’un ziyareti, bu kentin önemini arttırmıştır. Lystra, tarihi zenginliğinin yanı sıra adının İncil’de 4 kere geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip. Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tapınaklar, klişeler, taş eserler kentin güzelliğini, gücünü ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Höyük, kentin tam merkezinde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce batılı arkeologlar burada kazı yapmayı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 150 yıldır çok istenmesine rağmen kazı yapılamayan bu bölge, Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyor. Kazılar önümüzdeki dönem başlayacak, kazıların sonunda Konya önemli bir tarihi miras daha kazanacak” dedi.

“Kurumların el birliğiyle bu tür çalışmalara imza atması değerli”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kurumların iş birliği yaparak bu tür çalışmalara imza atmasının değerli olduğuna dikkat çekerken, “Lystra Antik Kenti’nde yüzey taramaları tamamlandı. Alanda ciddi bir takım bulgulara rastlanacağını tespit ettik. Bundan sonraki aşamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın izinleri ile çalışmalarımıza başlayacağız. Konya, tarihi derinliği olan bir şehir. Binlerce yıllık geçmişe sahip. Bunun da birçok alanda yansımaları var. Üniversitemiz bu tür çalışmalara katkı sağlıyor. Kurumlarımızın el birliğiyle bu tür çalışmalara imza atılması çok değerli. Meram Belediyemiz bu çalışmanın içerisinde yer alarak her türlü desteği sağlıyor. Konya’mıza antik bir kenti kazandıracak olmak bizim için büyük mutluluk. Belediye Başkanımıza ve Müze Müdürümüze teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.

“İzinlerin ardından kısa süre içerisinde kazılara başlanacak”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehrin kültür ve turizmine kazandırılacak alanın çok kıymetli olduğunu belirtirken, “Hatunsaray’a yakın bir alanda bulunan Lystra’da, kazı çalışmaları için Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Müze Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Ekibimizin ve hocalarımızın çalışmalarıyla süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Kazı ile ilgili izin işlemlerinin bitmesinin ardından kısa süre içerisinde bölgedeki hareketlilik başlamış olacak. Yol haritasıyla ilgili bugün bir toplantı gerçekleştirdik. Bu çalışmaların neticesi olarak inşallah bir antik kent kazısı daha start alacak. Köklü bir geçmişe sahip olan şehrimizde bu tür projeleri önemsiyor ve planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Lystra Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının hayırlı olmasını diliyor, kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.