Lise Medeniyet Akademisi gençleri Taşkent kampında

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençler için hayata geçirdiği Lise Medeniyet Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, Taşkent Gençlik ve Eğitim Kampı’na katılarak bedenen ve zihnen rahatlama fırsatı yakaladı.

3 gün süren kampta milli ve manevi değerlere yönelik etkinliklere katılan öğrenciler ayrıca birbirinden eğlenceli yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin lise öğrencileri ve yeni mezun gençler için hayata geçirdiği Lise Medeniyet Akademisi’nin 3 günlük Taşkent kampı öğrenciler için çok faydalı geçti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençler için bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Lise Medeniyet Akademisi’ni çok önemsediklerini belirterek, akademinin gençlerin nitelikli ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda Keykavus Lise Medeniyet Akademisi öğrencilerinin Büyükşehir Belediyesi’nin Taşkent ilçesinde bulunan eğitim ve gençlik kampına katılarak güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Başkan Altay, “Kampta milli ve manevi değerlere yönelik etkinliklere katılan gençlerimiz birbirinden eğlenceli yarışmalara ve atölye çalışmalarına katıldı. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her şey yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için” dedi.

Atölye çalışmaları ve eğlenceli yarışmalar

Üç gün süren kampta öğrenciler kendileri için özel olarak planlanan etkinlik ve atölyelere katıldı. Kamp alanının eşsiz doğal güzelliğinde kitap okuyarak ruhlarını dinlendiren öğrenciler, okçuluk ve matrak gibi bireysel oyunların yanı sıra; kule denge oyunu, sinyal, Da Vinci’nin Köprüsü gibi grup çalışmalarında birlikte çalışmanın önemini kavradı. Tanışma oyunu ve âdâb-ı muaşeret dersleri alan öğrenciler, doğa yürüyüşleri ve film izleme etkinliklerine katılarak yoğun ders temposundan uzaklaşma fırsatı buldu. Kampta öğrencilere alanında uzman eğitimciler tarafından “Sosyal Medyayı Etkin Kullanma” konu başlığıyla seminer de verildi. Lise Medeniyet Akademisi’nin öğrencilere yönelik kampları devam ederken; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda Ecdat Bahçesi, Ereğli, Seydişehir Lise Medeniyet Akademileri de hayata geçirilecek.