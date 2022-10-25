Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Nasreddin Hoca konuşuldu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde konferans gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptı. Nasreddin Hoca’nın sadece mizah yönü olmadığını, mizahı Nasreddin Hoca’nın bir eğitim metodu olarak kullandığına dikkat çeken Başkan Akkaya “Hocamız bir komedyen değil, nükte ve latife ölçüsünde mizahı kullanan, insanları üzmeden, tedirgin etmeden yanlışlıkları insanlara hatırlatan bir büyüğümüzdür. Bizde Hocamızın bu mizah yönüyle beraber onun İslam alimliği yönünü de unutturmamak adına bu Anma Günleri etkinliklerini düzenledik ve 6 yıldır bu etkinlikler çerçevesinde çeşitli üniversitelerimizde bu tür konferanslarımızı yapmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir tarafından ‘Nasreddin Hoca: Çağları Aşan Bilgelik’ konulu bir konferans gerçekleştirildi. Özdemir, 8 asra yakın bir zaman geçmesine rağmen Nasreddin Hoca’nın hala yaşadığına dikkat çekerek “Tarihte pek çok insan gelip geçti ve bunların çoğu unutuldu. Nasreddin Hoca bir mizah kahramanı diyoruz ama aslında bir bilgelik ekolüdür. Nasreddin Hoca; eleştirel düşüncenin, çözümleyici aklın sembolüdür. Bilgelik ekolünün kurucusu, bilgeler bilgesi Nasreddin Hoca sayesinde eleştirel haklara sahip olmuş durumdayız biraz. 800 yıla yakın süredir nasıl aydınlanmanın gerçekleştiğini biz Nasreddin Hoca’dan öğreniyoruz. Eleştirel düşünceyi, çözümleyici aklı geliştirmeye çalışacağız kendimizde. Eğer bunu başarabilirsek Nasreddin Hoca’nın iyi torunları olacağız. Gerçekten önemli torunları olarak var olacağız” dedi.

Dumlupınar Üniversitesi’ndeki konferansa; Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Kütahya Ağır Ceza Risi Mustafa Başarı, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Gümüşay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersen Ersoy, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Batur, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Erdal Aday, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Münire Baysal, Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şakir Turan, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Nebi Özdemir’e Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ve Dumlupınar Üniversitesi akademisyenleri tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.