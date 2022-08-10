Kulu’ya yapılacak hastane ve sağlık meslek yüksekokulu inşaatına başlandı

Konya’nın Kulu ilçesine yeni yapılacak olan bölge hastanesi ve sağlık meslek yüksekokulu inşaat temel kazı çalışmasına başlandı.

Kulu’nun Dinek Mahallesinde Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve 26 Temmuz 2022 tarihinde ihalesi yapılan bölge hastanesi ve sağlık meslek yüksekokulu için temel kazı çalışmaları başladı. Kulu Belediye İlçe Başkanı Murat Ünver, 364 milyon 290 bin TL ye mal olacak olan inşaat temel kazı çalışmalarını inceleyerek inşaat alanında firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Ünver, yapılan çalışmaların girişimler sonrasında önce planlamaya, sonra ise 12 gün öncede ihalesi yapılan Yeni Devlet Hastanesi ve sağlık meslek yüksekokulu temel kazı çalışmalarının başladığını söyleyerek Kulu’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konu hakkında konuşan Başkan Ünver, bölge hastanesi ile sağlık meslek yüksekokulu inşaatımız başlamış olduklarını ifade ederek, 6 ayda yüksek okul inşaatını, 12 ayda da hastane inşaatını teslim edeceklerini, aksaklıklar olsa bile en geç 2023 yıl sonunda inşaatın biteceğini belirtti. Başkan Ünver, “Dinek Mahallesinde Sağlık Bakanlığına tahsis edilen yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine yapılması için temel kazı çalışması başlatılan yeni bölge hastanesi ve sağlık yüksekokulu inşaatı 364 milyon 290 bin TL’ye mal olacak. Kulu Bölge Hastanesi binasında 150 yatak, poliklinik odaları, 5 ameliyathane, yetişkin ve yeni doğan için yoğun bakım odaları, diyaliz ve acil müşahede odalarının yanı sıra, MR, tomografi ve röntgen olacak. İlçemize ve bölgemize böyle dev bir yatırımın gelmesinde emeği geçen bölge milletvekili Abdullah Ağralı’ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilçemiz adına teşekkür ederek Hayırlı uğurlu olsun temenni ediyorum” dedi.