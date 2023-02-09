Kulu’nun deprem bölgesine yardımı devam ediyor

Konya’nın Kulu ilçesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası 48 kamyon yardım yolladı.

Kulu Belediyesi, deprem felaketiyle sarsılan bölgeye yardımlarını ulaştırmak için adeta alarma geçti. Depremden ağır yara alan 10 ille her türlü insani gıda ve diğer ihtiyaç maddelerden oluşan şu saat itibariyle 48 kamyon yardım gönderdi. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere 3 ilimize AFAD ile koordineli şekilde yardımları göndermekteyiz. Bu yardımlarımız kamyon bazında olup kuru bakliyat çeşitleri, su, gıda maddeleri, ekmek, çocuk maması, süt, şeker, çay, konserve, çocuk bezi, hijyen maddelerinden oluşmakta. Belediyemizce organize edilen bu yardımlar bu güne kadar 18 kamyon oldu. Ayrıca 3 iş makinesi gönderdik. Bizim dışımızda vatandaşlarımızın bize bildirdiği toplam 30 kamyon ayrıca gıda ve ihtiyaç maddeleri bu bölgeye toplam 48 kamyon sevk edildi. Kaymakamımız Ramazan Polat, 90 kişilik bir ekiple ilçeden hareket etti. Şu anda Kahramanmaraş’ta görevde. Orada 2 adet mobil mutfak kuruldu. Biz de buradan mobil mutfaklara yetecek kadar gıda maddesi bakliyat ve diğerlerden takviye yapmaktayız. İlçe belediyemize ait Adıyaman’da 1 adet mobil mutfak kurduk. Onunda buradaki lojistik desteklerini sağlamaktayız. Ayrıca burada KYK, kapalı spor salonu, İmam Hatip Yurdu, özel yurtlar, oteller olmak şartıyla toplam bin 500 kişiye istihdam ettirebilecek hazırlığı da yaptık. AFAD’ın bize yönlendirmesi halinde depremzede ailelerimizi buralara yerleştireceğiz. Kululu yardımsever halkımız depremzedeler için maddi para yardımlarında da bulunmaya devam etmektir” dedi.