Kulu’dan depremzedelere yardım

Konya’nın Kulu ilçesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası yaraları sarmak için adeta seferber olurken, deprem bölgelerine çadır ve ısıtıcı yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen meydana gelen deprem çok sayıda can kaybına neden oldu. Tek yürek olan Kulu ilçesinde vatandaşlar düzenlenen yardım kampanyasında deprem bölgesine götürülmek üzere her türlü insani yardımları bir araya getirdi. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu Belediye Meclis Üyeleri, Kulu belediye personeli, hayırsever iş adamları, gurbetçiler ve Kulu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bölgeye 70 çadır ve 592 adet ısıtıcı gönderildi.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “Vatandaşlarımızın destekleriyle yaptırdığımız 70 adet çadırları ve Danimarka da bulunan Yunus Emre Camii cemaati tarafından alınarak depremzedelere gönderdikleri 592 ısıtıcı, Adıyaman’a göndermek üzere tıra yükleyerek yola çıkardık. Destek veren bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin” dedi.