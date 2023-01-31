Kulu’da yılının ilk karı yağdı

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza büründü.

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde çevre mahallelerde kar kalınlığının yaklaşık 7-8 santime kadar ulaştığı, ilçe merkezinde ise kar kalınlığının yaklaşık 4-5 santimetreyi bulduğu öğrenildi. Kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve diğer araçlar sürücülerinin daha dikkatli olmaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Kar yağışı ilçedeki çiftçileri de memnun etti.