Kulu’da yeni kaymakamlık binası hizmete başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde, yapımı tamamlanan yeni kaymakamlık binası hizmet vermeye başladı.

Kulu’da inşaatına 2020 yılında başlanan yeni Kaymakamlık binasının inşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlandı. Projesinin Kulu Kaymakamlığı tarafından ve ihalesinin de İçişleri Bakanlığı talimatı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilip 2020 yılında yapımına başlanan yeni binada tüm çalışmalar tamamlanarak sona erdi. Yeni kaymakamlık binası, Konya-Ankara Karayolu üzerinde Karşıyaka Mahallesinde 7.5 dönümlük bir arazi ve 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edildi. Hizmet vermeye başlayan yeni binada, Kulu Kaymakamlığı başta olmak üzere İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma-Dayanışma Vakfı, Tapu Kadastro Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, Milli Emlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kulu İlçe Müdürlüğü ile yeni kurulacak olan Sosyal Hizmet Merkezi yer alıyor.

Kulu halkı bugünden itibaren yeni binada hizmet almaya başlayacağını belirten Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Konya Valisi Vahdettin Özkan’a teşekkür etti. Kaymakam Polat, yeni hükümet konağı binasının ilçeye, Konya’ya ve ülkeye hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.