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Kulu’da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

KONYA 27.08.2021, 16:57
Kulu’da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kulu’da Antalya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana ve Denizli’de çıkan yangın ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen selde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Yeşil Cami’de Cuma namazı öncesinde okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından dua yapıldı. Namaz sonrası camiden çıkanlara Kulu Emniyet Müdürlüğü personelleri ve mahalle halkı tarafından aşure ikram edildi.

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