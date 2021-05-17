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Kulu’da tam kapanma sonrası hareketlilik arttı

Konya’nın Kulu ilçesinde 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından ilçe merkezinde hareketlilik arttı.

KONYA 17.05.2021, 14:46
Kulu’da tam kapanma sonrası hareketlilik arttı

Konya’nın Kulu ilçesinde 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından ilçe merkezinde hareketlilik arttı.

Kulu’da, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle hareketlilik arttı. Kademeli normalleşme sürecinin ardından ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’nde yoğunluk gözlemlendi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü ilçedeki postane ve bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar da kuyruklar oluşturdu.
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