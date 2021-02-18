Kulu’da sokak hayvanları unutulmadı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kar yağışı ve don sonrasında sokak hayvanları unutulmadı.

Kulu’da belediye tarafından merkez ve çevre mahallelerde sokak hayvanlarının sıkça uğradıkları yerler tespit edilerek beslenme noktaları oluşturuldu. Kar yağışı ve don sonrasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için besleme noktalarına hayvan mamaları bırakılmaya başlandı. Görevliler, gün içerisinde beslenme noktalarını kontrol ederek, hayvanların aç kalmaması için hayvan maması takviyesini yapıyor.