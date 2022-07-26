Kulu’da saman yangını

Konya’nın Kulu ilçesinde hayvanlar için tedarik edilen saman balyaları çıkan yangında zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’ya bağlı Kozanlı Mahallesi Hadırlı yaylasında hayvancılık yapan Ahmet Çolak’ın hayvanları için tedarik ettiği samanlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark ederek söndürmek isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, arasözlerin de desteğiyle yangını söndürdü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.