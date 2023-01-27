Kulu’da Regaib Kandili’nde camiler doldu taştı

Konya’nın Kulu ilçesinde mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Regaib Kandili’nde Kulu’da vatandaşlar, yatsı namazında Kulu Merkez Camii başta olmak üzere Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii ve diğer camileri doldurdu. Akşam namazı sonrasında başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve vaazın ardından dua edildi. Yatsı namazının kılınmasından sonra cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.